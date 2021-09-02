Emekliye 5000 TL Avans Müjdesi Son Dakika Duyuruldu

Emeklilere avans kredi müjdesi geldi. Birçok emeklinin dört gözle beklediği o haber geldi. En fazla 5000 TL avans alacak olan emekliler, büyük bir heyecanla haberleri takip ediyor. Bankalarca yapılan açıklamada, emeklilerin 5 bin TL’lik avansa kadar kredi alabileceği söyleniyor.

Pandemi döneminde pek çok emekli aile ekonomik anlamda sıkıntıya düştü. Bunlara ek olarak bazı bankalar emeklileri bu durumdan kurtarmak amacıyla birçok avantajı sunmaya başladı bile. Öte yandan milyonlarca emeklinin, bu avantajlardan yararlanmak için araştırmalara başladığını görmekteyiz.

Emekliye Avans Müjdesi! 5 Bin TL Faizsiz Kredi

Emekliye avans müjdesi geçtiğimiz günlerde geldi. Bankalar ve SGK işbirliği ile birçok emekli vatandaş, 3 maaşını nakit avans şeklinde alabilecek. Emekliler için gelir arttırma yöntemlerinden olarak görülen bu avans için belirli şartlar da var. Emekliler 5000 TL’lik avanstan yararlanmak istiyorsa, bu tutarı 36 ay vade ile geri ödemelidir.

Emeklilere avans kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar düşük faiz oranına sahip avansa sahip olabilecek. Emeklilere verilecek olan avans, alınan maaşların miktarına göre değişebilecektir. Bankalar tarafından yapılan açıklamaya göre ise 5 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulacak. Vatandaşların emekli maaşları yüksek ise, bankalar daha yüksek kredi imkanlarını kişiye özel olarak sunabilir. Bankaların açıklamalarına göre ise 2.500 TL maaş alan bir vatandaş, 5 bin TL’lik kredi avansından yararlanabilecektir.

Peki, emeklilere avans ne zaman verilecek ve başvuru şartları nasıldır?

Emeklilere Avans Kredi: 5000 TL Avans İçin Gereken Şartlar

Emekliye avans kredi fırsatı için gereken şartlar aşağıdaki gibidir.

Emekli avansı alacakların kredi notu yüksek olmalıdır. Başvuru için Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi bankalarına başvuru yapılabilmektedir. İcralık durumu olmayan vatandaşlar emekliye avans müjdesi 2021 fırsatından yararlanabilir. Başvuru sonrasında 1 ay süreyle avans sonucunu beklemek gerekir. Alınan avans, ATM üzerinden ya da banka şubelerinden çekilebilecektir.

Daha detaylı bilgi almak isteyen bireyler, yukarıda sayılan bankaların şubelerine gidebilir ya da müşteri hizmetlerinden temsilciler ile görüşebilir. Emekli maaşını Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi’den almayanlar, emekli maaşlarını bu bankalara taşıyarak avanstan yararlanabilir...