Emekliye 5 BİN TL ve Üzerinde Yardım Ödemesi Yapılıyor! Başvuru E-devlet Sitesi Üzerinden Oluyor

E-Devlet Başvuru İmkanı Sağlıyor.. Emekli olan kişilere 5.000 TL'ye kadar yardım ödemesi yapılıyor. E-Devlet internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında alıp alamayacağınızı öğrenebiliyorsunuz.

Korona virüs salgını nedeniyle sarsılan ekonomi vatandaşıda maddi imkansızlıklara sürüklerken özellikle bu pandemi döneminde "yardım ödemeleri" en çok aratılan konuların başında yer aldı. Bu bağlamda devletimiz sosyal bir devlet olma ilkesiyle yola çıkarak ihtiyaç sahibi olan kişilere sürekli olarak güncel yardım parası ve yardım kampanyaları düzenlemektedir. Nakit desteği almak isteyen kişilerin ilk başvuru yaptıkları kurumlardan bir tanesi olan sosyal yardımlaşma kurumları da her vatandaşın kendi ihtiyacına göre yardım desteği sunmaktadır.

Pandemi Sosyal Destek yardımlarından bir tanesi olan ve şuana kadar 3 faz olarak ödenen pandemi desteği 4.faz olarak ödenip ödenmeyeceği henüz bildirilmedi fakat gelen bilgilere göre emekli olan kişiler de bu kez 4.faz yardım paralarından yararlanabilecek.

Emekliye 5000 TL Yardım Parası Başvurusu

Emekli olan kişiler sadece emekli maaşları varsa ve yaşadıkları ev kira ise devletten yardım parası desteğinde bulunabiliyorlar. Emekli olan kişilerin sadece geliri emekli maaşı ise ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı fazla ise devlet bu kişilere hem yardım parası hem gıda yardımı hem de kömür yardımı gibi yardımlar yapmaktadır. Limitleri 5 BİN TL'yi bulan bu yardımları başvuru yaparak alacak olan emekliler gerçekten ihtiyaç sahibi olması durumunda ödeme alabileceklerdir.

Emekli olan kişiler E-Devlet internet sitesine girerek buradan sosyal yardımlaşma yardım parası başvurusu veya pandemi yardım parası başvurusu yaparak ihtiyaçlarını bildirebilirler.

Bağlı bulunduğunuz muhtarlığa da bizzat giderek, hangi tür yardımlara başvuru yapabileceğinizi öğrenebilir ve yardım başvuru formunu alarak doldurabilirsiniz.

Yapılacak olan yardım başvurusu formlarını doldurduğunuzda eğer bir banka hesabı belirtmediyseniz yardım parası onaylandıktan sonra sizin PTT hesabınıza yatırılacaktır. PTT şubelerine giderek kimliğiniz ile kimlik numaranız üzerinden yatan yardım parasını hemen teslim alabilirsiniz.

Belediyeler ve kaymakamlıklara da, yardımlar için başvuru yapabiliyorsunuz. Yardım almak isteyen kişiler para yardımı haricinde giyim, gıda kolisi yardımı, okul yardımı, kömür yardımı gibi yardımlarada sosyal yardımlaşma derneklerinden başvuru ile ulaşabiliyorsunuz..