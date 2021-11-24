Emekliye 4500 TL Ödeme Veriliyor, Emekli Olmak Yeterli, Para ihtiyacı Olan Başvuru Yapabilir

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER GELDİ!

4500 TL Nakit Ödemesi Başlatıldı! Emekli maaşı alan vatandaşlar için nefes aldıran, yüzleri güldüren o müjde geldi. Emekli vatandaşlar için bankalar tarafından 4500 TL nakit avans imkanı sunulmaya başlandı..

Emeklilerin Sıkıntısına Son.. 4500 TL Nakit Ödemesi Başlatıldı!

Emekli maaşı alan vatandaşlar için nefes aldıran, yüzleri güldüren o müjde geldi. Emekli vatandaşlar için bankalar tarafından 4500 TL nakit avans imkanı sunulmaya başlandı..

Emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirilen son dakika duyurusu ile birlikte 4500 TL tutarında maaş alınan hesaba nakit avans ödemesi gerçekleştirilecektir. Ancak ödemenin alınabilmesi için ise başvuruların yerine getirilmesi gerekmektedir. Onay alacak olan emekli müşterilerin hesaplarında artı para olarak 4500 TL bulunacaktır. Dilediğiniz zaman bu tutarı kullanma hakkına sahipsiniz. İhtiyaç halinde kullanım sonrasında ise 12 ay vade üzerinden ödemeler yapılacaktır.

Emekli olan vatandaşlar için özel şekilde hazırlanan bu kampanya ile birlikte kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı şekilde başvurular alınmaktadır. İhtiyaç kredisine başvurmuş olan emekliler 4500 TL tutarına kadar nakit avans limitlerine debaşvuru yapabilecektir.

Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank tarafından başlatılan kampanya farklı özel bankalarında dahil olması ile daha geniş açıdan değerlendirilmesi şansına sahip olundu. Şuanda bankaların tamamı kendi limitleri dahilinde nakit avans kullanımıyla onay vererek hizmet sağlıyor.

Ziraat Bankası’ndan 4500 TL Nakit Avans ve 200 BİN TL İhtiyaç Kredisi Desteği

Türkiye’de emekli olan vatandaşların sık şekilde kullandığı bankalarda ilk sıralarda yer alan ve ayrıca bir kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel sürekli olarak farklı güncel kredi kampanyaları düzenlemektedir. Emekliler maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alıyor ise, 4500 TL tutarına kadar nakit avans başvurularınızı yapabileceksiniz. Mevcut başvuruları ise bankaya ait internet bankacılığı hesapları ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabilmektedir. Onay alınması halinde direkt şekilde hesaba tanımlandığını net şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda hesaba aktarılan nakit avans kullanılmaması durumunda herhangi bir faiz ya da ek ücret işlemesi söz konusu değildir.

Ziraat Bankası’ndan emekli maaşını alan vatandaşlar için 4500 TL nakit avansın yanı sıra ekstra olarak 200 BİN TL`de şartsız şekilde ihtiyaç kredisi kampanyası sunulmaktadır. Borç kapatma kredisi adı altında verilen bu kredi ile birlikte emekli vatandaşlar derin bir nefes alacaktır. Detaylı bilgileri ise bankaya ait şubeye giderek de öğrenme şansına sahipsiniz. Başvuru için herhangi bir şart emekli vatandaşlar için aranmamaktadır.