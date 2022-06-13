Emekliye 30.000 TL kredi kampanyası! PTT ve Vakıfbank ödemeleri başladı! Emekli olan vatandaşlara 30000 TL kredi verecek olan PTT ve Vakıfbank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde Emekli Kredisi kullandıracağını açıkladı. Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredileri kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde PTT ve Vakıfbank üzerinden yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşınızın banka üzerinde alınması durumunda PTT ve Vakıfbank, sizleri düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunacağını açıklıyor. Emekli maaş alan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi onayı almadan önce işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmeleri için şartlara uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Emekli maaş üzerinden ayrıca emekli promosyon olarakta 750 TL'ye kadar ödeme almanız mümkün olmaktadır.

PTT

Ptt üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek SMS atarak da bu bankanın yapmış olduğu kampanya katılabilir bene kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Ptt, Emekli Kredisi kullanabilmeniz için emekli maaşınızı PTT şubeleri üzerinden almanız gerekmektedir. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra başvurunuzu yapsanız bile onay alamazsınız. Emekli maaşı PTT üzerinde olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 30 50 numarasına gönderdikten sonra kredi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabiliyor. Vakıfbank Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılıyor.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde hemen sonuçlarını öğrenebiliyor.

Devlet bankası olan Vakıfbank, sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte emekli kredisi imkanı sağlarken, banka şubeleri haricinde internet sitesi üzerinden de başvuru almaya başladı. bankanın resmi internet sitesine girerek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kredi kampanyasına katılmak için ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız yeterlidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra Vakıfbank, sizlere nekadar kredi onayı verdiğini ve hangi faiz oranlarından yararlanacağınız hakkında bilgileri SMS olarak bildirecektir...