Emekliye 3000 TL ödeme yattı! TC kimlik numaranızdan kontrol edin

Maaşını Taşıyan Bu Parayı Alıyor! 3000 TL'ye Kadar Promosyon Tutarları Haberimizde! Türkiye Bankalar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan mutabakat gereğince maaşını 3 aylığına bir başka bankaya taşıyan vatandaşlara 3000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Genel itibariyle baktığımızda Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili kamu bankalarına göre çok daha cömert davrandıklarını söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda kamu bankalarından vakıf bankası ile Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından verilecek promosyon ödeme tutarlarının en çok bin liraya kadar çıktığını görmekteyiz. Ancak diğer taraftan baktığımızda özel bankaların vermiş olduğu promosyon ödemelerinin 3000 TL'ye kadar taktığını söylememiz çok daha cazip geliyor kulağa öyle değil mi?

Yapı Kredi Bankası'na 3 yıl boyunca maaşını taşıyıp bir başka bankaya gitmeme sözü veren vatandaşlara 2.750 liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Garanti Bankası'na maaş taşıma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıldıktan sonra her bir arkadaşını getirenlere kişi başı 250 TL bir ödeme daha yapılacak.

Türkiye'nin özel bankaları arasında yer alan Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre emekli maaşını 36 ay içim Şekerbank şubeleri özelinden alma sözü veren vatandaşlara toplamda 2400 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.