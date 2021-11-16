Emekliye 2500 TL Ödeme Son Dakika Duyuruldu, Detaylar Belli Oldu, Hesaplara Yatıyor

Emekli olan kişilere 2.500 TL'ye kadar ödeme son dakika olarak duyuruldu. Emekli olan kişiler 2500 TL ödeme almak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alması gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacağınız emekli maaşı ile birlikte 2.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakit avans limiti alabilirsiniz. Kamu bankalarının yapmış olduğu Bu kampanyada kendi bankası'ndan emekli maaşı alan ve emekli maaşı hesabı üzerinden internet şifresi olan kişilere mobil uygulama üzerinden 2500 TL kredili mevduat hesabı başvurusu yapma imkanı sunuyor.

Emekli olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 2500 TL kredili mevduat hesabı başvurusu haricinde ihtiyaç kredisi kredi kartı gibi başvuruları da bankadan almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat yapabileceksiniz.

Başvuru yapmak isteyenler mobil uygulama üzerinden bu işlemleri yapılmadıysa en yakın banka şubesine gidebilir veya banka şubesi haricinde müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredili mevduat hesabı başvurusu veya bir diğer adıyla artı para başvurusu yapabilirler.

2.500 TL'ye kadar alacağınız artı para emekli olmanız halinde verilecek ve bu parayı kullandıktan sonra ödemeye başlayacaksınız. Dilerseniz 2500 TL artı para olarak hesabınızda durabilir ve acil durumlarda kullanmanız için hemen hesabınız üzerinden bu parayı alabilirsiniz. 2500 TL nakit avans alacak olan kişiler 12 ay vadeye kadar taksitler ile bölerek taksitli nakit avans limiti kullanabilirler.

2500 TL nakit avans limiti alacak olan kişiler eğer kendi bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaşı ile artı para kullanmıyorsa özel banka ve kamu Bankası olması durumunda bankadan kendin mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir. Detayları öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya şubelere giderek işlem yapabilirsiniz.