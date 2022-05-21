Emekliye 2300 TL Ödeme Verildi! Emekli Maaşı Hesabı Olanlar Bayramdan Sonra Onay Aldı!

Bankalar üzerinden emekli maaşı alan kişiler için başlatılan yeni kampanyada, emekli maaş hesabı olan kişilere 2300 TL ödeme yapıldı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 2300 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşların kendi banka hesaplarından, kredili mevduat hesabı başvurusu yapması durumunda artı para olarak hesaplarına ödemeler yattı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere artı para imkanı sunan kamu bankaları kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara internet bankacılığı üzerinden bu ödemeleri hızlı bir şekilde yapıyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız banka hesap numarası üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte kendi emekli maaşı, hesabınıza giriş yapabilir ve buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, artı para kullanabilirsiniz.

Sadece kamu bankaları üzerinden bu kampanyayı yapılmamaktadır. Denizbank, yapmış olduğu kampanya duyurusunda kurtaran hesap adında kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar, ödeme yapacağını açıkladı.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kurtaran, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesaja 32 80 numarasına gönderirseniz, Denizbank'ın kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Gönderilen mesaj sonrasında onay alan vatandaşların hesabına bu para yatacak onaylı tutar kadar kredili mevduat hesabı, artı para olarak gözükecektir.

Akbank Yapı Kredi Bankası QNB Finansbank ve Şekerbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar kendi bankalarının internet bankacılığına girerek buradan artı para başvurusunda bulunabiliyor. Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyalarda işlem yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş almış olduğunuz, bankalar üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredileri de kullanmanız mümkün. Emekli maaşı olan kişilerin banka kredi puanı düşük olsa bile emekli kredisi alabilmektedirler.