Emekliye 1600 TL Veriliyor, Hesaplara Yatmaya Bugün Başladı, Son 3 Gün

Emekli olan kişilere son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Emekli olan kişilerin hesaplarına 1600 TL'ye kadar nakit ödemesi, yatacak. Emekli olan kişiler, kamu ve özel bankalar üzerinden almış oldukları emekli maaşları üzerinden bu ödemeleri alabileceklerdir. Kendi banka hesapları üzerinden yapılan bu kampanya son üç gün içerisinde bitecektir.

Emekli maaş aldığınız banka hesabı üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu internet üzerinden yapabileceksiniz. Bunun için emekli maaş hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor. Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o banka üzerinden 1600 TL'ye kadar nakit avans limitine başvuru yapabiliyorsunuz. Almış olduğunuz 1600 TL, emekli maaşınızın almış olduğunuz hesap üzerinden artı para olarak yansıyacaktır. 1600 TL kullanmadığınız zamanlarda ise banka, sizlerden herhangi bir faiz ödemesi veya geri ödemesi almayacaklardır. 1600 TL ne zaman kullanırsanız, bir ay sonra ödemesini gerçekleştirebileceksiniz.

Emekli olan kişiler, hesaplarını kontrol etmeli.

1600 TL ek hesap veya nakit avans başvurusu yaptığınız zaman hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekiyor, Bankalar başvuru yapan, emeklilere 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hemen hesaplarına bu parayı aktarabiliyor. Sizlerde internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde mobil uygulamaya girerek buradan hesaplarım bölümünden kredili mevduat hesap başvurusu yapabilir ve ne kadar onay aldığınızı artı para olarak görebilirsiniz.

Emekliye, kampanyalar devam edecek.

Emekli olan kişilere kampanyalar devam ettirecek olan bankalar, yeni kampanyalarını da yayınladı. Bankalarda emekli olan müşterilerin kredi, kredi kartı ve emekli promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Emekli maaş aldığınız banka üzerinden 200.000 TL'ye kadar Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. Bunun için banka şubelerine kimliğinizle gitmeniz yeterli olacaktır. İhtiyaç kredilerinde banka 36 ay vadeyle işlem yapacak. Kredi kullanmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda emekli olmalarıyla birlikte bu kredileri ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak yapabilecekler.

Bankaların ayrıca, emekliler için vermiş olduğu bir diğer kampanya ise emekli promosyon kampanyaları oluyor. 750 TL ve üzerinde bankalar üzerinden emekli promosyonu alabilir, 3 yıl maaşınızı taşımazsanız bu parayı geri ödemezsiniz. Bankaların güncel faiz oranlarını ve kredi kampanyalarını en yakın banka şubesinden öğrenebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yaparak bu krediler hakkında bilgi alabilirsiniz.