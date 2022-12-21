Emekliye 15 bin TL ödeme! Bugün tc kimlik ile hesaplarınızda görebilirsiniz

Emekli maaş hesabınız üzerinden 15000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni bir kredi kampanyası başlatan Garanti Bankası, emekli maaş alan vatandaşlara bu ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda 15000 TL kredi ödemesi hızlı bir şekilde hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden ödenecek.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek takip, kullanabileceğiniz ve kredi alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda uygun faizlerle ödemeler verilecek. Emekli olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi verecek olan Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde nakit kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz kampanya katılabilirsiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilerin 5 dakika içerisinde emekli maaş hesapları üzerinden kredi onay alabileceğini söyleriz.