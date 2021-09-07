Emekliye 1.39 Faizli Kredi İçin Sayılı Günler Kaldı, Şartsız Onay Verilecek

Emekli olan kişilere 1.39 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Emekli olan kişiler 1.39 faiz oranları ile bankalar üzerinden kredi kullanabilecekler. Emekli olmanız ve bankaya maaş taşımanız durumunda 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli olan kişilere 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde başvuru şartları ve kredi aşamaları daha belli oldu. 1.39 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız kamu ve özel bankalar üzerinden verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekliye 1.39 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişilere 1.39 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başladı uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi desteği sunmaya devam ediyor. 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeli ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli bu kredileri banka şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bu bankadan emekli maaşı alan kişiler bankadan mobil uygulamasını kullanarak da istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para için bankadan işlem yapabilir.

Halkbank emekli olan kişilere 1.39 faiz oranları ile kredi kampanyası başlattı

Halkbank üzerinden emekli olan kişilerde 1.39 faiz oranları ile kredi kampanyasına başvuru yapabiliyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Halkbank'ın üzerinden yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir. Halkbank resmi internet sitesinden ve banka şubelerinden kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusu yapılıyor. Bankada eğer maaşınızı yoksa Halkbank maaş taşımasını yaptıktan sonra ilk maaşınızı alarak bu bankadan 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisini sadece kimlikle kullanabilirsiniz.

200.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankadan ipotekli olarak kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Bankanın vermiş olduğu ipotekli kredilerde yüksek limitli olarak krediler kullanılmaktadır. İhtiyaç Kredisi olarak başvuru yapacağınız Halkbank emekli kredilerinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank'tan Emekliye Özel kampanya

Vakıfbank üzerinden emekliye kampanya başladı. emekli olan kişilere maaşlarının 22 katına kadar 1.39 faiz oranları ile kredi verilecek. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Vakıfbank'tan emekli olan kişilere, uygun faiz oranları ile kredi imkanı tanınacak. Bankadan maaş almayan kişiler ise maaş taşıma işlemleri sonrasında kredi alabilecekler. 200.000 TL olan en üst kredi limiti ile birlikte, banka 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yaparak kredi imkanı tanıyacaktır. Bankadan maaş alan kişiler, online olarak tüm bankacılık işlemleri ile birlikte, kredi kullanma işlemlerini de bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilir.