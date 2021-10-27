Emekliye 100.000 TL ATMden Kredi Onaylandı, Son Dakika Bankalar Yarışa Girdi

Emekliye bu akşam saatlerinde yapılan duyuru ile birlikte 100.000 TL'ye kadar kredilerde artık ATM üzerinden de onay verileceği duyuruldu. Emekli kredisi olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler artık banka şubelerine gitmeden ATM üzerinden ve internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak Kredi onay alabilecek.

Emekli olan kişilerin başlatılan bu kampanyaya 100 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan 24 ay vadeli onay verileceği duyuruldu. Emekli müşterilere 100.000 TL'ye kadar kullanmış oldukları bu İhtiyaç kredisinde 24 ay vadeli olarak işlem yaparlarsa ilk kredi taksit ödemesini de isterlerse 2 ay isterlerse de 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceklerdir.

Bankaların belirlediği Kredi politikalarına göre verilecek olan Bu kedilerde kredi başvurusu yapacak olan kişilerin diğer bankalara borcu varsa diğer bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kapanmak şartı ile onay verilir. Bankalar düşük faizli Olarak emekli kredisi kampanyalarını başlatmış ve kendi aralarında da yarışa girdi.

Yapı Kredi Bankası 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi

Yapı Kredi Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlara göre hemen kredi onayı alabilecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan Bu kampanyada 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen klibi şartlarına uygun olması durumunda hemen 24 ay vadeli kredilerin isterse banka şubesinden isterse de ATM üzerinden başvuru yaparak onaylatabilecek.

Yapı Kredi Bankası ayrıca emekli olan müşterilerine SMS ile kredi kampanyasına katılma olanağı sağlıyor. Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler 100.000 TL için SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirleri de yazarak 4411 numarasına gönderebilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte kredi onayı alan kişilerde en yakın banka şubesine giderek gelir belgesiz emekli kredisi kullanabilir. Emekli maaşınızı Yapı Kredi bankası'na taşırsınız daha yüksek limitlerde de kredi kullanabiliyorsunuz.

ING bank'tan 100.000 TL emekliye ATM üzerinden kredi onayı

ING bank hem kendi bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere hem de kredi notu yüksek olan emeklilere düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi imkanı sunuyor. Emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabildikleri gibi ayrıca banka şubelerine gitmeden de istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Bunun için ING bank ATM sine gidebilir ve ING bank ATM'si üzerinden kartlı veya kartsız giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti bankası'ndan 100.000 TL emekli kredisi kampanyası

Garanti Bankası da emekli olan müşterilerine 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi vereceğini duyurdu. 50.000 TL'ye kadar verilecek kredilerde 36 ay vade ile işlem yapan Bu banka 50.000 TL üzerinde emekli kredisi kullanacak olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlar. Garanti Bankası şubelerinden ve Garanti bankası'nın ATM'si üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.