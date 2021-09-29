Son Dakika: Emekliye 10.000 TL Ödeme ve 0.55 Faizli Destek Kredi İmkanı Bugün Başladı. 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen emeklilere Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden bir duyuru geldi.

Ziraat ve Halkbank bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişiler 10.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilecekler. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 10 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere banka 0.55 faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan emekliler 36 ay vadeli işlem yaparken 0.55 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorlarsa kredi notu 1700 ve üzerinde olması gerekmektedir. Emekli olan ve Kredi notu düşük olan kişiler bankanın güncel faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar şartsız ve gelir belgesiz olarak kredilerini kullanılabilir.

10.000 TL emekli ödemesi...

Emekli olan kişilere 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi verecek olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler emekli maaşları hesapları üzerinden almış oldukları internet şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden kimlik vermeden ve imza atmadan mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası ve Halkbank Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra bankanın hesabı üzerinden krediler bölümüne gelerek buradan kredi başvurusu yapabilir 10.000 TL başvurusu yaptıktan sonra ne kadar onay aldığınız görebilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar yapacağınız bu başvurular daha kredi notu yüksek olan kişilere daha yüksek limitlerde de kredi onayı verilebiliyor. Ziraat Bankası ve Halk bank şubelerine giderek de bu şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

10.000 TL kredi kullanacak olan kişilerin 0.55 faiz oranları ile kredi almaları durumunda banka düzenli ödeme yapan kişilere daha sonra yüksek limitlerde düşük faiz oranları ile kredi onay vereceğini duyurdu.