Emekliye 10.000 TL ödeme! Maaş alan tüm emekliler, başvuru yaparak hesaba para atıyor

Emekli Maaşı Olanlara Devlet Destekli Ödeme Yapılacak… Emekli Maaşı olan vatandaşlara devlet destekli ödeme yapılacak. Bir hafta içinde yapılacak ödemede tutar 10 bin liralık belirlendi. Devlet destekli ödeme ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Emekli Maaşı alan her vatandaş devlet destekli ödemeden faydalanabilecek. 10 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Devlet destekli olan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarından birisine başvurarak bu ödemeye hak kazanabilir.

Emekli maaşını kamu bankalarından birinden alan kişiler, nakit kredi kampanyasına katılım sağlamaları için başvurularını yapmaları gerekir. 36 ay vadeye dayanan kredide onay alındığında devlet desteği de sağlanmış olacak. Verilecek olan destekte düşük faiz oranları uygulanacak. Nakit kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları maaşları üzerinden 10 bin liraya kadar kredi kullanmaları için kamu bankaları üzerinden maaş almaları yeterli olacak.

Başvuru İşlemleri

Emekli maaşı kamu bankaları üzerinden alınması şartı ile başvuru yapmak istenildiğinde banka şubelerine gitmeye gerek duyulmuyor. Kamu bankaları tarafından verilen ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyorsanız, ilgili bankanın mobil uygulamasını kullanabilirisiniz. Mobil uygulama kullanılarak bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz.

36 ay vadeye dayanan düşük faiz oranlı kredi için onay alındığında, banka şubelerine uğramadan kredi tutarını kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Her üç kamu bankasının resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak krediye hak kazanılabiliri. Sitelerden birine girilerek banka kredisi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda diğer krediler hakkında detaylı bilgi almak için bankaların siteleri ziyaret edilebilir.

Emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almak için bu bankalardan birine taşımaları halinde kredi kullanılabilecek. 10 bin liralık kredinin yanı sıra, daha yüksek limitli krediler içinde başvuru yapılabilecek. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredilerden faydalanacak olan vatandaşlara 50 bin liraya kadar 36 ay vadeli ödeme tabloları sunuluyor. 50 bin lira üzerinde olan kredilerde ise vade 24 ay geçerli olacak. Kampanyaya ait detayları ilgili bankaların resim internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.