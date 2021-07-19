Emekliye 1000 TL, 1250 TL ve 1500 TL Nakit Ödemesi Yapan Tek Banka, Tekrardan Aynı Kampanyayı Yapacağını Duyurdu

Son dakika olarak, yeni bir emekli kampanyası daha duyuruldu. Emekli olan kişilere 1500 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Burgan Bank yaptığı yazılı açıklamada emekli maaşını Burgan Bank'tan alan kişilere, 1500 TL'ye kadar promosyon vereceğini duyurdu.

Ülkemizde 2017 yılında başlayan ve SGK ile Ziraat Bankası anlaşması ile projeye başlanan bu emekli promosyonlarında 2020 yılında ilk promosyon alanların süreleri dolmuştur. Bankadan emekli promosyonu almak istiyorsanız 3 yıllık maaş taşımama taahhüdü vermeniz gerekmektedir. Bu şekilde imza atarak sözleşme yaparsanız bankadan promosyon alabileceksiniz. Daha önceki yıllarda 450 TL’ye kadar verilen emekli promosyonu şimdi anlaşma sonucunda en fazla 750 TL olarak verilmektedir. Eğer sizde maaşınızı Burgan Bank’a taşırsanız 750 TL’ye kadar promosyon alabilirsiniz. Bu bankanın müşterilerine özel olarak 1.500 TL’ye kadar da promosyon verdiğini söyleyebiliriz. Bunun için bankaya emekli getirmeniz gerekiyor. En fazla 3 emekli ile sınırı olan bu bankanın emekli başına 250 TL promosyon verdiğini söyleyebiliriz.

Burgan Bank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Bu bankadan emekli promosyonları maaşınıza göre belirlenecektir. Burgan Bank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 1.500 TL’ye kadar olan maaşlarda 500 TL emekli promosyonu alacaksınız. 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan kişiler 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu alacaklardır. Bu promosyonları almak için bankaya başvuru yapmanız ve başvuru sonrasındaki diğer maaşınızda bu parayı ancak alabiliyorsunuz. Bankanın diğer promosyonlarını kullanarak 2.500 TL üzeri maaş alan birisi 1.500 TL’ye kadar emekli promosyonu da alabilmektedir.

Burgan Bank Emekli Maaşını Taşıyanlara Özel Kampanyalar

Neden maaşımı Burgan Bank’a taşımalıyım diye kendinize soruyorsanız bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık. Burgan Bank özellikle emekli olan müşterilere kredi başvurusu yaptıran bankalardan birisidir. Burgan Bank üzerinden emekli maaşı alanlar kredi notu düşük olsa da 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisini aynı gün içinde kullanabilirler. Maaş taşıma yaptıktan sonra da direk kredi başvurusu yapabilirsiniz. Maaş almayı bekletmeyen bu bankadan ayrıca emekli müşterileri internet bankacılığı üzerinden EFT ve Havale işlemlerini ücretsiz olarak yapabilmektedir. Detaylı bilgiler için burgan bank resmi internet sitesine girebilirsiniz.