Emekliye 10 gün içinde ödenecek! Bankalar peş peşe açıklamalarda bulundu: "hesapları kontrol edin"

Emekli vatandaşlar için 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler 30 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bankalar üzerinden acil ihtiyaçları için nakit kullanabilecek. Son zamanlarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen gribi şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde Kredi kullanımına gerçekleştirebilmektedir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar emekli olmaları durumunda emekli maaşları üzerinden yüksek limitli kredileri ile birlikte bankaların o kişiler için vermiş olduğu hızlı kullanabilecek gelir belgesiz emekli kredisi kampanyaları da devam ediyor.

Kamu bankaları ve özel bankaları tarafından başlatılan bu kampanyalar da başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar emekli olmaları ile birlikte Artık kredi notunu dert etmeden 30.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlara müjdeli haber geldi!

Ülkemizin kamu Bankası olarak hizmet vermekte olan Ziraat Bankası emekli vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Nakit ihtiyacınız varsa Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ve Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden emekli maaşını aracılığı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler için ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası şubelerinden yapılan işlemler ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de internet bankacılığı aracılığı ile 7gün 24saat yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilir. Emekli olan vatandaşlar için kullanılacak olan 30.000 TL nakit kredi 10 gün içerisinde hesaplarınıza yatacak ve düşük faiz oranları ile sizlere gelir belgesiz olarak kullanılacaktır.