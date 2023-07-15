Yeni destek paketlerinden emekliler de nasibini alıyor. Ülkemizdeki tüm emeklilere kamuda faaliyet gösteren üç banka - Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank - tarafından 10.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor. Bu destek ödemesinden yararlanmak için banka şubesine gitmek yerine online başvurular yeterli. Ayrıca 4A, 4B veya 4C emeklilik sistemlerinden herhangi birinde olmanızın hiçbir önemi yok; tüm emekli maaşı alan vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilecekler.

Emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılan zam oranını yetersiz bulan emekliler için, bu yeni destek ödemesi oldukça büyük bir fırsat. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın sunmuş olduğu bu 10.000 TL'lik destek ödemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2023. Bu büyük fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Kamu bankaları, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile emekli maaşı alan vatandaşlar için özel bir kredi paketi oluşturdu. Bu paket sayesinde, emeklilere 7.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen miktarda destek ödemesi yapılacak. Nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara bu bankalar uygun koşullar sunuyor.

Destek paketi, 90 gün ötelemeli ve 36 ay vade imkanıyla sunuluyor. Bu kampanya ile aynı gün içerisinde kredinizi kullanmaya başlama şansınız var. Başvurularınızı banka şubelerine giderek veya resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bu kampanyanın bir diğer avantajı da kredi limitlerinin esnek olması. Kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alan vatandaşlar, gelir belgelerini ibraz ederek 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.