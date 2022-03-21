Emekliye 1 maaş ikramiye ödemesi yapılacak! SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler ATM'den alabilecek!

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye müjdesi geldi. Yeni yıl için zamlı maaş almayı bekleyen emekliler artık promosyon alabilecek, ayrıca kefilsiz şartsız bir maaş ikramiye de alabilecek. Peki, bu ikramiyeler ne zaman verilecek? SSK ile Bağ-Kur emeklileri ne kadar ikramiye alabilecek? Şartları nelerdir? Tüm soruların cevapları haberimizde…

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarına gelecek zamları yakından takip ediyor. Tüm bankalar emeklilere promosyon konusunda kesenin ağzını açmış durumda. Emekli olan vatandaşların banka seçiminde ve maaşlarını taşımaları durumunda aldıkları promosyonların yanı sıra bir maaş ikramiye şansı da doğmuş oldu. Bunun için bankalar her hangi bir ek koşul gerekmiyor.

Emekli vatandaşların hem promosyondan hem de ikramiyeden faydalanmaları için yapmaları gereken tek şey, almış oldukları maaşlarını üç yıl boyunca kalma taahhüdünde bulunarak ilgili bankayı seçmek yeterli olacak. Tüm bankalar promosyon ödemelerinde güncelleme yapmış durumda.

Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?

Emekli vatandaşlar için promosyonda yavaş yavaş sona gelindi. Gelecek yıl kadar vatandaşlar promosyon için beklemek zorunda. Bilindiği gibi promosyon sürece Nisan ayında sona erecek. Bu nedenle süreci kaçırmak istemeyen emeklilere bankaların vereceği promosyon şu şekilde gerçekleşecek;

TEB Bankası

Emekli maaşını taşımaları halinde 1 000 TL ile 1 600 TL arasında promosyon ödemesi yapacak. Ek koşul istenmiyor. Emekli maaşının taşınması yeterli.

Ziraat Bankası

3 yıllık taahhüt ile 500 TL ile 750 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. En yakın banka şubesine gidilerek başvuru yapılabilir.

Garanti BBVA

Bankada süreç devam ediyor. Emeklilere en düşük 1 000 TL ile en yüksek 1 500 TL tutarında ödeme yapılacak. Emekli arkadaşını getiren kişilere ek olarak 150 TL promosyon ödemesi de yapılıyor.

Yapı Kredi Bankası

Promosyon konusunda en cömert banka olan Yapı Kredi Bankası 1 200 TL ile 1 750 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

DenizBank

Denizbank maaş taşıma durumunda 675 TL ile 1 000 TL arasında değişen tutarda promosyon ödemesi yapıyor. Şubeye gidilerek başvuru yapılabilir.

Halkbank:

Kamu bankası olan Halkbank 500 TL ile 750 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ek koşula gerek kalmadan ödeme yapılıyor.