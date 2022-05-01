Emekliye 1-19 Mayıs Tarihleri Arasında 4000 TL Ödeme Yapılıyor! Nakit İçin Şartlar Belirlendi! Emekli olan vatandaşlara 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın 4000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank, Halkbank, bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, 4000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusuna onay almak istiyorlarsa bu bankadan emekli maaş alması gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, eğer emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alıyor ise başvurusunu gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı alabilir ve kendi hesapları üzerinden artı para kullanabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu duyuruda, sadece emekli olan vatandaşlar için onay verileceğini açıkladı.

Ziraat, Vakıf ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl yapılıyor?

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, bu bankaların, sizler için yapmış olduğu kampanyalara katılarak nakit ihtiyaçlarınızı istediğiniz zaman gidere biliyorsunuz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca kredili mevduat hesabı olarak 4000 TL ye kadar onay alabiliyor.

Başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve onay alıp almadığınızı görebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan kişilere 4000 TL kredili mevduat hesabı verildiği takdirde kendi hesaplarına artı para olarak bu para yatacak ve siz nezaman kullanırsanız, ozaman ödemesini yapacaksınız. Devlet bankaları tarafından verilen kredili mevduat hesaplarında en fazla kullanmış olduğunuz parayı 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans olarakta kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankasında hesabı olan kişiler başvurularını, mobil uygulama haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapabiliyor. Eğer 4000 TL üzerinde nakit ihtiyacınız var ise bankaların emekli kredisi kampanyalarına katılarak düşük faizlerle yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.