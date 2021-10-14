Emekliye 0.77 Faizli Kredi Açıklaması Geldi, Bankalardan İhtiyaç Kredisi Konut Kredisi Verilecek

Son dakika olarak emekli olan kişilere 0.77 faizli kredi verilecek. Emekli olan kişilere son dakika kredi kampanyası ile sadece kamu bankaları 0.77 faizli olarak verilecek. Emekli maaşınızı uygun faizlerle kredi almak istiyorsanız, bazı şartlar var. Bu şartlara uygunsanız hemen 0.77 faizli kredi kullanabileceksiniz. Bankalar bu kredilerde 20.000 TL'ye kadar kredi verecek. Konut kredilerinde ise 500.000 TL'ye kadar nakit imkanı tanınacak. Sizlerde 0.77 faizli kredi almak istiyorsanız, bu bankalardan işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkban son dakika duyurdu

Emekli olan kişilere yeni bir kampanya başlıyor.

0.77 faiz oranları ile 20 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz. 20.000 TL acil ihtiyacı olan kişiler emekli maaşı almış oldukları bankalar üzerinden 0.77 faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi alabilecek. 20.000 TL 0.77 faizli ihtiyaç kredisi sadece emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere verilecek bir kredi kampanyasıdır.

Acil Para ihtiyacı olan emeklilerin başvuru yaptıkları Kredi başvurularında eğer daha önceden kredi onayı aldıysanız veya Kredi kullandıysanız bu kredileri de düzenli ödemiş durumda olmanız ile birlikte 0.77 faizli kredi Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan emeklilerin Bu banka üzerinden emekli maaşı alması şartı vardır.

Son Dakika: Emekli olan kişilere 0.77 faizli kredi kampanyası...

Emekli olan kişiler 0.77 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorlarsa bankadan maaş alması ve daha önce bu bankalardan bir kredi kullanmış olması gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacak ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapılacak. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında Daha önce bu bankadan kredi kullanmış olan emekliler 20.000 TL kredi için bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilecek.

Ziraat Bankası başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli olan kişiler hızlı bir şekilde bu kredileri kullanabilecek. 10.000 TL 0.77 faiz oranları ile kredi kampanyası sadece emekli olan kişilerin kullanabileceği ve acil durumlarda alabileceğiniz bir kredi miktarıdır.