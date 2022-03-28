Emeklinin Yüzünü Güldüren Haber, Gece Yarısı Geldi: 50.000 TL İle 80.000 TL Anında Hesaplara Yatacak! Emekli vatandaşların bankalara bulunan borçlarının taksitlendirilmesi ile nakit ihtiyaçlarını yerine getirilmesi maksadı ile PTT'den mükemmel bir kredi kampanyası ilan edildi. PTT resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre bütün emekli vatandaşların nakit problemlerinin çözüme kavuşturulması amacıyla taksitlendirme ve yapılandırma alternatifleri ile emekli vatandaşlara seçeneği sunulacak. Kredi kartı, banka kredisi borçlarının kapatılmasına ilişkin aktarma kredisinin yan ısıra diğer taraftan acil nakit problemleri amacıyla gerçekleştirilen PTT emekli kredisi, koşulsuz ve kefilsiz bir şekilde çok rahat bir şekilde bütün emekli vatandaşların hizmetine sunulacak.

PTT'den Emekli Vatandaşlara Nakit Kredi Desteği Detayları Neler?

Emekli vatandaşların acil nakit problemlerinin çözülmesi açısından PTT'den 80 bin TL'ye varan mükemmel bir kredi kampanyası son dakika açıklaması şeklinde duyuruldu. PTT'den emekli vatandaşlara sunulacak kredi kapsamında gerçekleştirilecek ödemeler açısından diğer taraftan emekli vatandaşlarına herhangi bir vücuda sahip olmasına da gerek yok. Yüzde 2.49 oranından başlayan avantajlı faiz oranları ile sunulacak. Nakit problemi bulunan emekli vatandaşların rahat bir şekilde nefes almasını sağlamayı hedefliyor. Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan bütün SGK emeklilerinin faydalanabilecekleri bu destek kredisi sayesinde acil nakit paraya sıkışan vatandaşların nakit problemlerinin çözüme kavuşturulması böylelikle amaçlanıyor.

Emekli vatandaşların PTT tarafından verilen 80 bin TL'ye kadar kredi kampanyasından faydalanmaları için kimlik kartları ile beraber PTT şubesine gitmeleri ve maaşlarını yine aynı şekilde PTT üzerinden almaları gerekir. Detayları öğrenmek için size en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz.