Emeklinin TC kimlik numarasına göre, 10 bin ile 30 bin TL arasında ödemeler kesinleşti

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ve sadece emekli olan vatandaşlar için kullandırılacak olan 10000 TL ile 30000 TL arasındaki ödemeler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası arasında başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerine hızlı bir şekilde vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirilen kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç alınmaktadır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi almak için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlara ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi işlemlerini gerçekleştirebileceğini açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar haricinde ihtiyaç kredinize hesaplarınızı yatırarak da aynı gün içinde kullanabileceğinizi söylemek isteriz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılacaktır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası kredi başvurularında bulunmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli vermiş olduğu bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak emekli maaş hesaplarına özel olarak kredi kullandırmaktadır.

Telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuruda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredinizi 5 dakika içerisinde alabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit kredi kullanmaları durumunda 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabilirsiniz.