Emeklinin Hesabına Pazartesi Günü 3000 TL Yatacak, Bugünden Başvuru Yapılıyor

Acil paraya ihtiyacı olan emekliler için yapılan kampanyalardan bir tanesi olan 3000 TL nakit destek kampanyası bugün itibariyle başvuru ekranı açılarak ödenmeye başlayacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyayı özel bankalarda destekleyerek kendi bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere onay verecek. Emekliye 3000 TL ödeme almak istiyorsanız kendin maaş hesabını üzerinden başvuru yapabilirim ve hızlı bir şekilde bu parayı hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Emekli için verilecek olan destek kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 3000 TL için kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak kendi emekli maaşı hesapları üzerinden artı para kullanabilecek. Bankalar ve yapmış oldukları kampanya detayları şu şekilde...

Ziraat Bankası

Emekli olan kişilere yapılan kampanyalar da en başta işlem yapan ve emekli Bankası olarak bilinen Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile 3000 TL hem ihtiyaç kredisi hem de acil durumda kullanmanız için artı para yüklemesi yapacak. Ziraat Bankası vermiş olduğu 3000 TL ödemelerde şart olarak bankanın müşterisi olmanız durumunda sizleri onay verecek. Ziraat Bankası 3.000 TL Ödeme yapacak olan kişiler ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, 3000 TL ödeme başvurusu için hemen işlem yapabilecek ve mobil uygulama üzerinden internet şifresi ile birlikte nakit desteğinden faydalanabilecek.

ING bank

ING bank üzerinden de ihtiyaç kredisini kampanyasına katılmak isteyen emekliler emekli maaşı bu bankada olması durumunda şubelere gitmeden mobil banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilecek. ING bank hesabınız üzerinden yapacağınız kredili mevduat hesabı başvurusu onay olursa 3000 TL ve üzerinde sizlere destek sunacak. ING bank şubeleri ve ATM'si üzerinden de başvuru yapılacak.

DenizBank

Denizbank üzerinden de işlem yapacak olan kişiler mobil uygulama üzerinden veya bankanın resmi internet sitesine girerek internet şubesi üzerinden başvuru yapabilir. Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere kurtaran hesap alıp almadığınızı mesajı gelecek ve onay olursanız kendi maaş hesabınız üzerinden artı para olarak 3000 TL ve üzerinde limit yatacaktır.