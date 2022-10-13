Emeklinin hak ettiği ödeme 30.000 TL bugün başladı! Sabah 9:00'da Bankadan Açıklama Yayımlandı

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere verilecek olan kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi olarak 30000 TL gelir belgesiz, şartsız olarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu, Nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri, hesapları aynı gün içinde yatırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirecek, kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kendi emekli maaş hesapları üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden o emekli maaş alan vatandaşlar, bugün sabah saat 9, sonrasında ihtiyaç kredisi başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları ise ihtiyaç kredisine hemen devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız bu kredilerde 30000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sağlanacak ve ilk taksit ödemenize ve 45 veya 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu şubelere gitmeden de hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Banka hesabı olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden kullanabilecekleri bu kredi kampanyasından faydalanmak istiyorlarsa internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. En yakın banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak ta 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi verilmeye devam edecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredileri haricinde borç kapatma kredileri de yüksek limitli kullanabilirsiniz.