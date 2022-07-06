Emeklinin Beklediği ödeme gerçekleşti! Emekliler bu ödemeleri hak etti!

Emekli olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada, emekli vatandaşların hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş alan veya banka kredi puanı yüksek olup, emekli maaşını bu bankaya taşımak istemeyen kişilere banka, Kurban Bayramı için düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, 50000 TL üzerinde ise gelir, belgeli olarak kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Emekli olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, Yapı Kredi Bankasının yapmış olduğu bu kampanyadan faydalanabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanından faydalanabilir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak bu mesajı: Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi Servisi numarası olan 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları ile birlikte kredilerini aynı gün içinde Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de kendi hesaplarına yatırabiliyor. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde bankalar, sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, ilk taksit ödemenizi isterseniz, 45, isterseniz 90 gün ertelemeli olarak alabilirsiniz.

En düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere kredi imkanı sunacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında sadece emeklileri değil, sigortalı olarak çalışan vatandaşları da düşünüyor. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlara aynı şartlar dahilinde kredi başvurularını SMS ile veya internet üzerinden yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda banka şubelerine giderek de kredi kullanabilir.