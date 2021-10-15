Emeklinin Beklediği Müjde Son Dakika Geldi, 6500 TL Hesaba Zamlı Olarak Yatacak: Emekli olan kişilere son dakika haberi geldi. 6500 TL'ye kadar nakit avans limitleri hesaplara yatmaya başladı. Emekli olan kişiler 6500 TL'ye kadar nakit avans ümitlerine başvuru yapmak istiyorlarsa kendi maaş almış oldukları banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden 6500 TL'ye kadar artı para başvurusu yapabilecektir. Emekli olan kişiler uzun süredir bu haberi bekliyordu.

Acil Para ihtiyacı olan kişilerin hesaplarını 6500 TL'ye kadar zamlı olarak nakit avans limitleri yatmaktadır. Bu olmaz limitini alabilmeniz için emekli maaşını üzerinden bir başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar ve faizsiz bankacılık işlemleri yapan katılım bankaları da 6500 TL'ye kadar emekli olan kişilere nakit avans işlemleri yapmaktadır.

Denizbank üzerinden 6500 TL'ye kadar artı para

Denizbank üzerinden 6500 TL'ye kadar artı para başvurusu yapabiliyorsunuz. DenizBank emekli olan müşterilerine kendi bankası'ndan emekli maaşı almaları durumunda artı para olarak kurtaran hesap adında bir hesap açacaktır. Kurtaran hesap başvurusu yaptıktan sonra emekli maaşı hesabınıza artı para olarak 6500 TL'ye kadar ödeme yapacaktır. Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabildiği gibi ayrıca SMS atarak kurtaran hesap başvurusu yapabilirsiniz. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. Kurtaran hesap başvurusu sonrasında onay alıp almadığını size SMS ile bildirilecek onaylanan tutardı hesabınıza artı para olarak yüklenecektir.

Ziraat Bankası üzerinden 6500 TL nakit avans limit başvurusu

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 6500 TL'ye kadar nakit avans limit başvurusu yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler mobil uygulamaya girecek veya müşteri hizmetleri numarası arayarak artı para başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında yapılacak olan işlem internet bankacılığı şifresi almanız ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmamız olacaktır. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli 200 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceklerdir.

Faizsiz 6500 TL ödeme nasıl alınır?

6500 TL artı para başvurusu yaptıktan sonra bankalar üzerinden kullanmış olduğunuz tutar kadar faiz ödemesi yapacaksınız. 6500 TL ödeme almak isteyen ve faizsiz olarak işlem yapmak isteyen kişiler ülkemizde bulunan kamu katılım Bankası ve özel katılım bankaları üzerinden işlem yaparak faizsiz nakit avans kullanabilirler. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası emekli olan kişilere bu kampanya yapan iki bankadan birisidir. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden başvuru yaparak 6500 TL ödeme alırsanız ödemeler sonrasında sadece kar payı öder faiz ödemezsiniz. Bu konu ile ilgili detayları bankadan öğrenebilirsiniz.