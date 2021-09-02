Emeklinin Beklediği Haber Akşam Duyuruldu, Son Dakika, 2000 TL Ödeme Hesaplarda

Emeklinin beklediği son dakika haberi geldi. En az iki bin TL ek ödeme yapılacak. Emekli olan kişilerin bankalar üzerinden alacağı bu ek ödemeler kredi ve promosyon olarak geçmiyor. Banka hesabınız varsa ve emekli maaşınızı o banka üzerinden alıyorsanız nakit avans limiti olarak en az iki bin TL'ye kadar kendi hesabın üzerinde para yüklemesi yapabilirsiniz.

Yükleme sonrasında banka sizin hesabınıza artı para olarak 2000 TL ve üzerinde para limitini gösterecektir. İhtiyacınız olduğunda kullanacağınız bu parayı kullanım sonrasında ödeme yapacaksınız. Taksitli nakit avans sistemi de kullanan bankalar üzerinden emekli olan kişilere verilen bu kampanyada en fazla 12 ay vadeye kadar da kullanmış olduğunuz parayı takside bölebileceksiniz.

Ziraat bankası'ndan emekliye ek ödeme 2000 TL

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişilere ek ödeme olarak 2.000 TL'ye kadar para verilmektedir. Emekli olan kişiler 2.000 TL'ye kadar ek ödeme almak istiyorlarsa banka üzerinden hızlı bir şekilde bu başvurularını yapabilirler. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler mobil uygulama üzerinden başvurularını yaparak hemen sonuçları da görebilirler. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere kredi ve promosyon ile birlikte nakit avans imkanı da sunarak acil zamanlarda para ihtiyaçlarını gidermek istemektedir.

Akbank'tan ek ödeme 2000 TL

Akbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler de Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasında olduğu gibi nakit avans limit başvurularını da Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilecekler. Akbank internet bankacılığı şubesi üzerinden yapacağınız artı para başvuruları hemen sonuçlanacak ve sizin hesabınıza artı para olarak yatacaktır.

Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere banka ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kampanyaları ile birlikte işlem yaparken ayrıca nakit avans işlemleri için de kolaylık sağlamaktadır. Sizlerde eğer Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız Akbank ek ödeme 2000 TL artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank'tan 2000 TL'ye kadar artı para imkanı

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler kredili mevduat hesabı olarak başvuru yaparlarsa 2000 TL ve üzerinde artı para başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank 2000 TL ve üzerinde artı para başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerine Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden işlem yaparak kolaylık sağlamaktadır. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verilecek ve onay almanız ile birlikte hesabınıza artı para olarak işlem yapılacaktır.