Emekli son dakika haberi: Emeklinin beklediği 50.000 TL ödemeyi sadece 1 banka üstlendi! Emekli maaşa alan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanmak istiyor. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu yapacağınız banka Yapı Kredi Bankası olarak bilinmektedir.

Kendi bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek, ilk taksit ödemesinin 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak Emekli Kredisi alabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan kredi kampanyasından yararlanmak için banka kredi puanınızın yüksek olması gerekmektedir.

Banka kredi puanı yüksek olan emekliler, cep telefonları üzerinden SMS'leri şu şekilde göndermesi gerekiyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderebilir, Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranları ile vermiş olduğu Emekli Kredisi kampanyasına SMS ile katılabilirsiniz. SMS gönderdikten sonra sizlere hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler gönderilecek onaylanan tutarı en yakın banka şubesine giderek, sadece kimliğinizle kullanabileceksiniz.

Emekli maaşına bu banka üzerinden alan ve maaş müşterisi olan vatandaşlar ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını kullanarak İnternet Bankacılığı'nın vermiş olduğu hizmetlerden yararlanıp ihtiyaç kredisinin şubelere gitmeden kullanabiliyor. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman alabilmektedirler. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca banka şubelerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğinizi söyleyebiliriz.

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıyarak, 3750 TL'ye varant emekli promosyonlarından faydalanmanız da mümkün olmaktadır. Emekli maaşınıza göre verilecek olan bu promosyonlar için 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı, söz vermeniz gerekmektedir. kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgileri yine Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve internet siteleri üzerinden öğrenmeniz mümkün olmaktadır.