Emeklinin Alacağı Bayram İkramiyesine Zam Geliyor, Emekli Olanlara Müjdeli Haber Hükümetten Geldi, En Az 1500 TL Olacak

Emekli olanlar için Ramazan ve Kurban Bayramında verilecek olan bayram ikramiyelerine zam geliyor. Emekli olan kişiler, geçen Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak yeni zamlı emekli ikramiyelerini aldılar. Temmuz ayında gelecek emekli zamları sonrasında tekrardan bu emeklilik ikramiyelerinde zam olacak mı merak edilmektedir. Daha önce yayınlanan haberlerde, bir daha olmayacağı söylenmiş ve hükümet tarafından bu haberler yalanlanmıştı. Ramazan bayramı öncesinde 1.100 TL emekli ikramiyesi alan emekliler, Kurban Bayramı öncesinde de 1.100 TL emekli ikramiyesi alacaklardır.

Emekli İkramiyesi 1500 TL Olacak mı?

2021 yılında açıklanan emekli ikramiyesi 2.200 TL'dir. 1.100 TL'si bayram öncesinde olacak bu ikramiyelerin ödemeleri, Kurban Bayramı'nda da 1.100 TL olarak yatacaktır. Hükümetin bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberi kulislerde dolaşmaya devam ediyor. 2022 yılında hem 3 kere ikramiye verilmesi planlanıyor, hem de bayram ikramiyelerinin zamlanması söyleniyor. Yılbaşı ikramiyesi olarak 1.500 TL verileceği ve bayram ikramiyelerinin de 1.500 TL olacağı konuşulmaktadır. Eğer yasa onaylanırsa, 2022 yılında, emekliye 3 adet ikramiye verilecek ve bu ikramiyeler 4.500 TL olarak ödenecektir.

Bayram İkramiyesine 100 TL Zam Yapılmıştı

Ramazan Bayramı öncesinde, 1.000 TL ödenen bayram ikramiyesi 1100 TL ödenerek 100 TL zam yapılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bu zam geçerli olacak ve maaş alan emekliler 1.100 TL alacak. Dul yetim aylığı alan kişiler de 750 TL bayram ikramiyesi alacaklar. 1.100 TL emekli ikramiyesi ise, bayram öncesi hafta verilmesi bekleniyor. Bayram tatili 9 gün olmasından dolayı, bayram ikramiyelerini ve zamlı emekli maaşlarını bu bayramdan önce ödeneceği duyuruldu.