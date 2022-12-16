Emeklilikte yeni yaş sınırı az önce açıklandı! Her şey darmaduman oldu! 1800, 3600 günü olanlar hemen emekli oldu

Her şey darmaduman oldu! 1800, 3600 günü olanlar hemen emekli oldu. Emeklilikte yeni yaş sınırı az önce açıklandı! Emekli olacaklar veya emekliliği dört gözle bekleyen kişiler için yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor. Zira çalışma hayatının noktalanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yaş bu noktada oldukça belirleyici olsa da bazı kıstasları yerine getirenler yaşı beklemese de emeklilik hakkına sahip olabilir. Konuyla ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Pek çok insan en erken kaç yaşında emekli olabileceğini araştırmakta.

Emeklilikte Yeni Yaş Sınırı ve Primler

Emeklilik bazı durumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Kimileri için on sene sigorta ile 1800 günlük prim ödemeleri kafi gelebilir. Bunların karşılandığı hususlarda kişi daha erken yaşlarda emekli olabilir. Yaşa takılmış olan kişiler için bazı formüllerin geliştirildiği bilinmektedir. Bu nedenle pek çok kişi bunun içinde yer almak istiyor ve bazı beklentiler geliştiriyor.

Düzenlemeler heyecanla beklenirken primde eksikliği olan kişiler de bundan nasıl yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Bu kişilerin değerlendirebileceği üç farklı seçenek bulunuyor. Alınan haberlere göre konuyla ilgili çalışmalar yeni senenin başında tamamlanacak gibi görünmektedir.



haber24.com özel haber