Emeklilikte Yaşa Takılanları İlgilendiren Önemli Gelişme! EYT İçin Çözüm Haritası Ortaya Çıktı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte en fazla merak edilen konulardan bir tanesi EYT düzenlemesi oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada dosyaların incelendiği ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi. Bu da emeklilikte yaşa takılanlarda heyecan uyandırdı. Yapılan açıklamanın ardından EYT konusunda erkekler için 9 bin gün kadınlar içinse 7 bin 200 gün formülü öne çıktı.

Temmuzdan Sonra EYT Düzenlemesinin Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

3600 ek gösterge çalışmasında sona gelinmesinin ardından gözler EYT düzenlemesine çevrildi. Bu konuda emeklilikte yaşa takılanlar için 6 adımlı bir çözüm rotası olacağı tahmin ediliyor. 3600 Ek gösterge ve memurların yeni hakları gibi konuların Temmuz ayında tamamen bitmesi planlanıyor. Bu kapsamda da EYT düzenlemesinin temmuz sonrası için ana gündeminin EYT düzenlemesi olacağı görülüyor.

Vedat Bilgin tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada çalışanların ve emekçilerin korunacağı ifade edildi. Aynı zamanda emekçilerin karşılaştığı enflasyon farkına yönelik Temmuz ayında çalışmalar olacağı da belirtildi.

Bilgin tarafından yapılan açıklamada sözleşmeleri memurlar, EYT sorunu ve benzeri konularla ilgili dosyaların ve durumların kapsamlı bir şekilde incelendiği belirtildi. 3600 ek gösterge konusunun çözüme kavuşturulması ile yeni gündemin bu konular olacağı da yapılan açıklamalar kapsamında belirtildi.

EYT İçin 6 Adımlı Çözüm Haritası

2022 yılında gündeme gelmesi ve çözülmesi beklenen EYT sorunu için 6 adımdan oluşacak bir rota izlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak kapsam belirtilecek. 2. adımda emeklilik şartlarının neler olduğu belirtilirken 3. adımda mali boyut konusunda hesaplama yapılacak. 4. adım ise maaş hesabının yapılması olacak. İzlenecek olan yol haritasında son iki adım ise uygulama biçiminin tespiti ve taslak olarak hazırlanarak karar alınması olacak.

EYT Düzenlemesi Kimleri Kapsayacak

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak olan düzenlemenin kimleri kapsayacağı en fazla merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve prim ile yıl şartlarını tamamlamasına karşın yaş bekleyenleri ilgilendiren bir düzenleme olması bekleniyor.

EYT düzenlemesinden kimlerin yararlanacağı da sık sorulan sorulardan birisi. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki sadece SSK’lıları ilgilendiren bir düzenleme olmayacağı bekleniyor. Çünkü hem memurlar hem de esnaflar da bu konuda bir beklenti içerisinde oluyor. 3600 ek gösterge ile benzer şekilde her kesimi ilgilendiren kapsamlı bir çalışma yapılması bekleniyor.

Kısmi Emeklilik Daha Kolay Mı Olacak?

Kısmı emeklilik için geçerli olan 3 şart vardır. Bunlardan ilki sigortalı olunan tarihten bugüne kadar en az 15 yılın geçmesidir. İkinci şart ise 3600 gün prim bulunmasıdır. Bunların yanı sıra son şart olarak erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 50 yaş aranır. Bu üç şart içerisinden hangisinin son tamamlandığına bağlı olarak emeklilik yaşı belirleniyor. Yani yaş durumu erkeklerde 60’a kadınlara 58’e çıkabiliyor. BU kapsamda yaş şartında esnetilme gündeme gelebilir.

Maaş Hesaplaması Nasıl Olacak?

Maaş hesaplamasında 3’lü sistem uygulaması söz konusudur. Bunlar; 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası olarak ayrılır. Tüm kazançların dikkate alınması, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları ile maaş belirlenmesi sağlanır. EYT’ liler için de bu şekilde emekli aylığı hesaplaması yapılacak.