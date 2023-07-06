Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik hangi imkanların verileceği ve kapsamın ne kadar genişletileceği henüz netleşmemiş olsa da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılacak değişikliklerle emeklilik yaşını öne çekerek belirli şartları yerine getirebilen kişilere erken emeklilik şansı verileceği konuşulmaktadır. Birçok SGK uzmanı, bu değişikliklerle birlikte emeklilik yaşını doldurmuş ancak emekli olmamış kişilere erken emeklilik imkanı sağlanacağını dile getirmektedir. Bu kişiler, mevcut düzenlemelerle karşılaştırıldığında yaklaşık 6 yıl daha önce emekli olabilecekler.

2022 yılı sonuna kadar açıklanması planlanan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının içeriği hakkında çeşitli bilgiler dolaşmaktadır. Bu bilgilere göre, yeni yasanın kapsamının oldukça geniş olacağı ve birçok kişinin emeklilik hakkı kazanmasını sağlayacağı söylenmektedir. Ancak sonuçları görmek için yasanın çıkmasını beklememiz gerekmektedir.

Emeklilik Şartları

Emeklilik konusu birçok kişi için karmaşık bir konudur ve SGK mevzuatında birçok detay bulunmaktadır. Bu nedenle, emeklilik konusunda bilgi sahibi olmak, SGK mevzuatını bilmeyen biri için zor olabilir. Hatta emeklilik yaşını hesaplama konusunda bile bazı uzmanlar zorlanabilmektedir.

Temel olarak, emeklilik için üç şart bulunmaktadır: prim günü doldurmak, emekli olmak için gereken yaşa ulaşmak ve belirli bir hizmet süresine sahip olmak. Prim günleri ve hizmet süresi, ilk işe giriş tarihinden itibaren hesaplanmaya başlar. Askerlik hizmetini tamamlamış olan erkekler, askerlik borçlanması yaparak emekliliklerini öne çekebilirler. Kadınlar ise doğum borçlanması yaparak emekliliklerini erken hale getirebilirler. Anne olan bir kadın, 3 çocuk doğurmuşsa toplamda 6 yıl prim borcu ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabilir. Ayrıca, kronik bir hastalığı olan kişiler de erken emeklilik imkanından faydalanabilirler.

Borçlanma ve kronik hastalıklar gibi durumlar, erken emeklilik imkanlarının yolunu açabilir. Örneğin, annelere doğum borçlanması yapma imkanı sunulmaktadır. Bir anne, 3 çocuk doğurmuşsa toplamda 6 yıllık prim borcu ödeyerek erken emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak bu durumda ödenecek olan prim borcu yaklaşık olarak 150.000 TL gibi bir miktar olacaktır.

Ayrıca, engelli çocuğu olan annelere de öncesinde elde ettikleri prim gün sayısının dörtte biri kadar gün eklemesi yapılabilmektedir. Erkekler için ise askerlik borçlanması yaparak erken emeklilik imkanı bulunmaktadır. Yaklaşık 25.000 TL gibi bir ödeme yaparak kişiler emekliliklerini öne çekebilmektedirler. İş gücü kaybı oranı yüzde 40'ın üzerinde olan ve belirli bir prim gün sayısı ve hizmet süresini dolduran kişiler de emeklilik hakkına sahip olabilmektedir.