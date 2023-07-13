Garanti Bankası, EYT'liler için emeklilik promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, EYT'liler 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alıyorlarsa 3.600 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alıyorlarsa 4.200 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alıyorlarsa 5.400 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alıyorlarsa 6.000 TL emeklilik promosyonu kazanabilecekler.

EYT'liler, emeklilik promosyonundan yararlanmak için Garanti Bankası'na başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında, emeklilik cüzdanlarını ve kimlik belgelerinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

EYT'liler, emeklilik promosyonu ile birlikte Garanti Bankası'nın diğer avantajlarından da yararlanabilecekler. Bu avantajlar arasında, yüksek faiz oranlı mevduat hesapları, düşük faizli krediler ve ücretsiz bankacılık hizmetleri yer almaktadır.

Garanti Bankası, EYT'liler için başlattığı emeklilik promosyon kampanyası ile EYT'lilerin emeklilik hayatlarını daha rahat geçirmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

EYT'liler için Garanti Bankası Promosyon Kampanyası Detayları

Kampanya 1 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Kampanyadan yararlanmak için EYT'liler, Garanti Bankası'na başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sırasında, emeklilik cüzdanlarını ve kimlik belgelerinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

EYT'liler, emeklilik promosyonu ile birlikte Garanti Bankası'nın diğer avantajlarından da yararlanabilecekler.

Garanti Bankası'nın EYT'liler için başlattığı emeklilik promosyon kampanyası, EYT'lilerin emeklilik hayatlarını daha rahat geçirmelerine katkı sağlayacaktır.