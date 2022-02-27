Emeklilikte Yaş Bekleyenlere Müjdeli Haber SGK’dan Geldi

Emekli olabilmek amacıyla geç problemi artık ortadan kalkıyor. Yaş bekleyen vatandaşlar açısından müjdeli haber geldi. Yaş koşulunun bulunmaması sebebiyle emekli maaşını hak edemeyen vatandaşlar, artık maaşlarını alabilecek.

Emeklilikte yaş bekleyenler açısından müjdeli haber SGK’dan geldi. Erken emeklilik açıklaması ile ilgili artık yaş koşulunun olmadığı müjdesi verildi. Emekli olmak amacıyla yaş problemi artık sorun olmaktan çıkıyor. Yaş bekleyen vatandaşlar açısından iyi haber geldi. Yaş koşulunun bulunması sebebiyle emekli maaşını hak edemeyen vatandaşlar, yaş probleminin ortadan kalkması ile beraber artık maaşlarını alabilecek.

Emekli olma hayali ile yanıp tutuşan emekliliğin vatandaşlar açısından emeklilik yaşının beklendiği bir dönemde müjdeli haber geldi. Yaş koşulunun ön planda yer aldığı dönem artık kapanıyor. Yaş koşulu beklenmeden de maaşlar alınabilecek. SGK tarafından yapılan açıklama ile beraber emeklilikte bekleyenler çok sevinecek. Ümitle bekleyiş artık yerini sevince bırakacak. Yaş koşulu nedeni ile emekli maaşlarını bir türlü alamayan vatandaşlar, artık hak etmiş oldukları maaşlarına kavuşacak. Sıcak gelişmelerin yaşandığı konu ile alakalı detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli olmak amacıyla gerekli koşulları yerine getirmiş ancak yaş haddini bekleyenler açısından maaşlarını alabilmeleri için yaş koşulunu beklemelerine gerek kalmadı. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı SGK’ya çevrildi. Uzun seneler boyunca çalıştıktan sonra sigorta prim gün sayısını tamamlayan emekli vatandaşlar, yaş koşulunu beklemeden maaş alabilecek. SGK, konu ile alakalı gelişmeleri ise basına yansıttı. İşte detaylar...

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, çalışamayacak duruma geldiklerinde SGK tarafından erken emekli olabilecek. Emeklilik açısından hava da güzel kokular geliyor. Erken emeklilik açısından gerekli koşulları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Erken Emeklilik Şartları Neler?

Erken emekli olabilmek amacıyla gerekli olan kriterler şu şekilde sıralanabilir:

1800 gün primin ödenmesi,

10 yıllık sigortalı olarak çalışmak.

Emekli olabilmek amacıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarım yüzde 60 oranında işgücü kaybının bulunması gerekir.

Hangi Hastalıklar, Erken Emeklilikten Faydalanabilir?

Erken emeklilik avantajından yararlanmak amacıyla aynı zamanda sağlık açısından da gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bazı hastalık gruplarında yer alan vatandaşlar, erken emekli olabilirken diğer taraftan bazı hastalıklarda erken emeklilik imkanı bulunmamaktadır. Erken emeklilikten faydalanacak hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir: