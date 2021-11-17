Emeklilikte Yaş Bekleyenler İçin Müjde! SGK’ dan Erken Emeklilik Açıklaması, Artık Yaş Şartı Yok… Emekli olmak için yaş sorunu artık kalkıyor. Yaş bekleyenler için iyi haber geldi. Yaş şartının bulunması nedeni ile emekli maaşını hak edemeyen kişiler artık maaşlarını alabilecek.

Emekli olma hayalleri kuran emekliler emeklilik yaşına beklerken müjdeli haber geldi. Yaş şartının ön planda olduğu dönem artık kapanıyor. Yaş şartı beklemeden maaşlar alınabilecek. SGK dan gelen erken emeklilik müjdesi ile emeklilikte bekleyenler çok sevinecek. Ümitle bekleyiş yerini sevince bıraktı. Yaş şartı neden ile emekli maaşını bir türlü alamayan kişiler artık hak ettikleri maaşlarına kavuşacak, sıcak gelişmelerin yaşandığı konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Emekliler emekli maaşını alabilmek için yaş şartını beklemelerine gerek kalmadı. Milyonlarca kişinin gözü kulağı SGK da idi. Uzun yıllar boyunca çalışarak sigorta prim gün sayısını tamamlayan emekliler yaş sınırını beklemeden maaş alabilecek. SGK konu ile ilgili gelişmeleri basına yansıttı, konu ile ilgili detaylar…

Sağlık problemi yaşayan vatandaşlar çalışamayacak durumu geldiklerinde SGK tarafından erken emekli olabilecek. Emeklilik için olumlu hava esiyor. Erken emeklilik için gerekli şartları haberin devamında bulabilirsiniz.

Erken Emeklilik Şartları

Erken emeklilik için gerekli olan şartlar şöyle sıralanabilir;

10 yıllık sigortalı olarak çalışmak

1800 gün prim ödeme

Emekli olabilmek için başvuruda bulunacak olan kişinin %60 lık kısmının iş gücü kaybının bulunması gerekir.

Erken Emeklilikten hangi Hastalıklar Yararlanabilir?

Erken emeklilikten faydalanmak için aynı zamanda sağlık bakımından da gerekli şartları yerine getirmek gerekir. Bazı hastalıklarda vatandaşlar erken emekli olabilirken, bazı hastalıklarda erken emeklilik imkânı bulunmaz. Bu hastalıklar şu şekilde sıralayabiliriz;

Kanser Demans Epilepsi Serebral palsi Beyin tümörü Şizofrengi Zekâ geriliği Görme kaybı İşitme kaybı Anemi Karaciğer sirozu

Emeklilik için gerekli hesaplama yapmak isteyen kişiler e devlet üzerinden sorgulama yaparak bunu gerçekleştirebilir. Sorgulama işi SGK üzerinden de gerçekleştirilebilir.