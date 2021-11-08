Emeklilikte Son Dakika Kararı! SGK Tarafından Çifte Maaş…

Dul ve yetimlerin belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde emeklilikte çift maaş alma imkânı doğabilir. Sosyal Güvenlik Yasaları bu konuda ilgili çerçeveyi belirledi. Emekli olacaklara SGK tarafından çift maaş imkânı sağlanıyor. Belirli şartların yerine getirmesinde dul ve yetimleri kapsayan çifte maaş imkânı geçerli olabilecek.

Dul ve yetim olan vatandaşlar için birden fazla maaş ödeme yapılabilecek. Bunun yanı sıra emekli olan vatandaşlar çifte maaş imkânından faydalanabilecek. Hangi durumlarda kimler birden fazla maaş alabilecek? Konu hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

Türkiye’de ikametgâh eden dul ve yetimler için belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesinde çift maaş alma imkânı mevcut olur. Söz konusu durum ilgili yasa ile çerçeve altına alındı.

Maaş Ödemesi Erkekler İçin de Yapılacak

Yaşayan eşlerden bir tanesi vefat ettiğinde, diğer eş ölüm aylığı alabilir. Maaşın sadece kadınlar tarafından alınabileceği düşüncesi çoğunlukta. Fakat eşi ölmüş olan bir erkek için, eşine ait maaşı alabilir. Eşi vefat eden kadının kocası sigorta süresinin uygun olması durumunda gelir düzeyine bakmadan emekli maaşı ödenir. Emekli olunması veya eş maaşının kazanılması adına çalışmanın devam etmesi fark etmez. Yetim olan kız çocuklarının evli olmadığı ve çalışma süreleri boyunca maaş almaları, erkek çocuklar da ise öğrenime devam ettikleri sürece 25 yaşına kadar maaş alabilir.

Yetim maaşları gelir görünse de Yargıtay tarafından her iki ebeveyn için yetim aylığı alınabilir kararı uygun görülmüştür.

Konu İle İlgili Hukuki Detaylar

Eşi vefat eden kişinin çalışmaları devam etse de, emekli olmaları halinde dahi ölüm aylığı almaya devam eder. Eşi vefat etmiş olan kadının kendisine ait emekli aylığı devam ederken, aynı zaman emekli aylığındaki kalan kısım da alınabilir. Bu durumda kişi çift maaş hakkını elde etmiş olur. Dul kadın çalışıyor ise hem kocası hem de kendi çalışmasından dolayı maaş alma imkânına sahiptir. Kızın her hangi bir yerde çalışmaması issiz kalması durumunda vefat etmiş ebeveynlerin emekli maaşlarını alabilir. İşe başlanıldığı zaman aylık maaşı kesilir.