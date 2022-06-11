Emeklilikte 3 Hesap Müjdesi Geldi! 4A 4B 4C yüzleri gülüyor

Emeklilikte 3 hesap müjdesi geldi! 4A 4B ve 4C’den emekli olacak insanlar oldukça memnun. Bu alanda 3 hesap birleşti. Primi yüksek olan kişilerin aynı zamanda maaşı üzerinde de katlanma meydana gelecek.



AA, 4B, 4C olan emekli maaşlarının günümüzde yükseleceği belirtildi. Bu alanda yüksek maaşı bulunan kişiler için en önemli detay ise dönemlere dikkat edilmesi olacak. Maaş konusunda ileride alınacak maaş baz alınarak dönem içerisindeki sigorta girişi ve beraberinde çalışma süresi gibi detaylar hesaplanmaktadır. Yüksek maaş konusunda pek çok açıklama gündemde yerini almakta. Emekli Sandığı kapsamında çalışma hayatının bitmesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuşuyor.



Memur ya da hizmetli statüsüne bağlı olarak çeşitli devlet personelleri ve beraberinde İhtiyarlık gibi durumlara karşı sigorta her anlamda karşılar. Gerekli işlemlerin yapılması ile birlikte pek çok kişi emekli sandığı içerisinde yerini aldı. Emekli Sandığı tüzel kişiliğe sahip olan kişiler tarafından 4 organ ile karşımıza çıkar. Emekli Sandığı dahilinde yer alan fonlar kullanılır.

Kişiler iş hayatları boyunca emeklilik hayali kurmaktadır. Pek çok kişi maaş, sigorta giriş tarihi ve prim ödemeleri ile birlikte her türlü detayı hesaplar.



Milyonlarca kişi tarafından alınacak bu hesaplamalar ile birlikte yüksek maaş almak için pek çok formülden bahsetmek mümkün hale geliyor. Bu konuda bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Beraberinde emekli maaşları eşit olarak görülürken bu doğrultuda aylık kazanç ve aylık bağlama oranı gibi faktörler etkili olmakta ve beraberinde maaş üzerinde etkili olmaktadır.

1999 İle 2008 Arası Emeklilik Oranı

1999 ile 2008 arasında emeklilik oranları farklılık göstermiştir. Meydana gelen araştırmalar doğrultusunda 1999 tarihi içerisinde aylık bağlama oranı olarak 25 yıllık sigorta sayısı baz alınmış. Bu oranda bizde %76 olarak ifade edilmiştir. Yani 3600 gün içerisinde ise %70 oranı şeklinde karşımıza çıktı. 1999 tarihi ile birlikte 2008 tarihleri arasında dönem sistemi değiştirilmiş olup bu 25 yıl içerisinde oran miktarı %65 miktarına ulaşmıştır. 2008 tarih sonrasında ise Sosyal Güvenlik gibi durumlar bir çatı altına alınması kararlaştırılmış ve beraberinde 25 yıl 1 aylık bağlama oranı meydana gelmiştir. Bu durumda açıklanan ifadelere göre bu oranın %50 olduğu ifade ediliyor.

Emeklilik maaşı doğrultusunda yapılan açıklamalar ile birlikte pek çok kişi tarafından bazı sorular soruluyor. Emeklilik içerisinde yüksek maaş almak için bir şeyler yapılabilir mi? gibi sorular meydana gelmeye başlandı. Bu doğrultuda ileriki dönemde emeklilik maaşını yükseltmek amacıyla bazı unsurlardan bahsetmek mümkün hale geliyor. Böylece aylık prim ile birlikte esas kazanç baz alınıyor. Bu durumda maaşınızın yüksekliğine bağlı olarak mevcut prim miktarda artış gösterecektir. Böylece emeklilik maaşları üzerinde artışı gerçekleştirilir. Bu durum pek çok kişi için önemli bir unsurdur.



Mevcut askeri ücret doğrultusunda maaş alan birisi emekli olduğu takdirde büyük oranda maaş farkı meydana gelecektir. Mevcut primlere bağlı olarak büyük oranda etki oluşturulmaktadır. Buna ek olarak mevcut kazançlar doğrultusunda prim günü içerisinde maaş arttırıcı etki meydana gelmekte ve beraberinde düşük maaş ile birlikte prim günü maaş artmasını engelleyeceği ifade edildi. Bu durum emekliler için oldukça önemli bir bilgi olarak karşımıza çıktı. Pek çok kişi bu müjde ile birlikte emeklilik miktarını arttırmak amacıyla çabaya girişti. Böylece kişiler yüksek emeklilik maaşı almak için hareket ederken aynı zamanda gözler yeni haberler üzerine döndü.