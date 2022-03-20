Emeklilik Yaşı mı Değişti? Hangi Yaş Grubu İçin Geçerli? Şartları Belli Oldu! Emeklilik Yaşı mı Değişti? Hangi Yaş Grubu İçin Geçerli? Şartları Belli Oldu! Haberin detayları için yazımızı okumaya devam edin…

Eski yasalara göre erken emekli olmak isteyen vatandaşların ödenen primleri ve çalıştıkları gün sayısı baz alınarak gerekli koşulları yerine getiren vatandaşların emekli olmalarının yolu açıldı.

50 Yaş ve Altındaki Vatandaşlar İçin Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Eski yasalara bağlı olarak erken emekli olmak isteyen vatandaşların emeklilik süreci onların ödenmiş primlerine ve çalıştıkları gün sayısına bağlıydı. Yapılan bu açıklamayla beraber sevince boğulan ancak bunun yanında gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını merak eden vatandaşların kafalarında birçok soru işareti belirdi.

Bu açıklamaya bağlı olarak 50 yaşının altında dahi olsanız ödenen prim gün sayınız ve çalışma saatleriniz toplamı, 50 yaşında emekli olmanız için gerekli olan şartları yerine getirebilir. Peki, ‘50 yaş ve altındaki vatandaşlar için emeli olma şartları nelerdir?’ bu sorunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Çalışmakta olan herkes yoğun çalışma şartları nedeniyle bir gün emekli olacağı günleri hayal eder. Bu yüzden ülkeler, yıpranma oranını ölçmek amacıyla incelemeler yaparlar. Türkiye’de gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 48,49 ve 50 yaş grubunda yer alan vatandaşlar emekli olabiliyor. Bu yaş gruplarında bulunan vatandaşların, SGK başlangıçlarından itibaren çalışma günü saatlerini doğru şekilde hesaplamaları gerekiyor.