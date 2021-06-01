Emeklilik Sistemiyle İlgili Herkesi İlgilendiren Flaş Açıklama! Hesaplara 894 Lira Yatacak

Uzmanlar ve devlet tarafından tek tek açıklandı. Emeklilik sistemiyle ilgili milyonları ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Emeklilik sistemi değişmeye devam ediyor. Yeni sisteme dair de detaylar belli oldu. Vatandaşların hesaplarına ise devlet tarafından 894 lira ödeme yapılacak. Herkesin birikim yapma fırsatı olurken çocuklar da emeklilik sisteminden yararlanabilecekler. Bireysel Emeklilik Sistemine dair değişiklikler paylaşıldı. Emeklilik yaşı düzenlendi yeniliklerin detayları paylaşıldı. Aileler ve milyonlarca kişi her gün erken emekli nasıl olunur merak ediyor. Emeklilik yaşı ve gençler için açıklanan BES sistemine dair düzenlemeler geldi. Detaylar uzmanlarca açıklandı.

YENİ DÜZENLEME İLE EMEKLİLİK YAŞINA DİKKAT!

Yeni emeklilik düzenlemesi ile birlikte artık 18 yaş altındaki genç ve çocuklar için bile BES mümkün olacak. Peki yeni düzenleme ile BES katılan çocuklar erken emekli mi olacak? devlet katkısının arttırıldığı sistemde vatandaşları ilgilendiren yeni fırsatlar geldi. Emeklilik yaşıyla da ilgili düzenlemelerin yapıldığı sistemde artık ebeveynler de söz sahibi olacak. Detaylar haberimizde.

Birçok ebeveyn çocukları için (Bireysel Emeklilik Sistemi) BES yaptırmaktaydı. Kendi adlarına yaptırdıkları sistemde lehdar olarak da çocuklarını gösteriyordu. Fakat uzmanlar bu konuda uyarıyor. Sözleşmede yazan kişinin bu durumda kesinlikle 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyordu. Bu düzenleme ise yeni yasa ile değişti.

Yine aileler birikimlerini çocukları için değerlendirebilecekler. BES’e katkı payları ödenecek ama bu sefer çocuğun 18 yaşını doldurma koşulu aranmayacak.

DEVLET KATKISI %’E ÇIKARILDI

Bireysel Emeklilik Sistemindeki devlet katkısı da %’e çıkarıldı. Böylece erken yaşta ebeveynlerin birikim yaptığı çocuklar ileride devletten büyük oranda katkı alabilecekler. şu an aylık 100 lira bile yapılan destekler on yıl sonra devlet desteğiyle birlikte çok büyük meblağlara ulaşabiliyor.

894 TÜRK LİRASI DEVLET KATKISI

% devlet katkısı ise uzmanlara göre hem gençlerin hem de ebeveynlerinin bu sisteme olan katılımı arttıracak. Hatta bazı kişiler hem kendileri için hem çocukları için ayrı bir Bireysel Emeklilik Sistemi açtırmakta. Devlet katkısı ise aylık % ile sınırlı. Yani devlet tarafından verilen destek tutarı 894 Türk lirası.

Aylık en fazla BES için 894 TL devlet katkısı alınabiliyor. Vatandaşlar 3 bin 577 liradan fazla ve üstü için aylık 894 lira almaktalar. Bu tutar 4 binde olsa 10 binde olsa değişiklik göstermemekte.

EMEKLİLİKTE 56 YAŞ SINIRI

Birçok genç ve ailesinin aklında olan bir sorun ise emeklilikteki yaş düzenlenmesi. Şu an sisteme giren gençler 56 yaşında emekli olmakta. Fakat uzmanlara göre bu çok uzun bir süre. Düzenlemelerin ileride gelmesi bekleniyor.

BİRİKİMLER ÇEKİLEBİLECEK

Eğer aile çocukları için 18 yaşının altındayken sistemde para biriktirdiyse çocuk bu parayı belli durumlar için çekebilecek. Evlilik, konut- araç alımı, eğitim gibi sebeplerle çocukların sistemden para çekme hakları bulunacak.

Ayrıca sistemde 10 yılını dolduranların devletin yaptığı katkının `’nı da elde etmiş olacaklar. Yani 7-8 yaşların BES sistemine giren bir çocuk 18 yaşına geldiğinde eğitim, evlilik ya da mülk edinmek için hesabından para çekerken aynı zamanda devlet katkısının `’ını da alma hakkı kazanacak.