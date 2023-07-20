Yoğun bir çalışma temposunun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kısa bir tatil sürecine girdi. Ancak Meclis’in kapılarının yeniden açılmasıyla, emeklilik sistemi üzerinde reform içeren yeni torba yasa üzerinde çalışmalar başlayacak. Bu yasa, özellikle Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendirecek önemli değişiklikler getirecek. Planlanan yenilikler arasında prim gün sayısının düşürülmesi ve emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler bulunuyor.

Yeni emeklilik sistemine dair çalışmalar başlamış durumda. İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşlarında düzenlemeler gerçekleştirildi. İkinci torba yasada ise Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması ve emeklilikle ilgili iki büyük reform öngörülüyor.

Bağ-Kur'lular için planlanan reform, emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesini kapsıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları sürüyor. Bu düzenleme kapsamında küçük esnaf ve çiftçi gibi grupların belirlenmesi, tarih kriterinin oluşturulması gibi ayrıntılar üzerinde duruluyor.

Yeni reformla, erken emeklilik hakkı Bağ-Kur'lu kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün olarak belirlenmişti. Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne düşürülerek, kadın ve erkek sigortalılar eşitlenmiş olacak.

Diğer bir reform da ev kadınları ve anneleri hedef alıyor. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devletin karşılayacağı bir model üzerinde duruluyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için öncelikle Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Bu banka, petrol ve doğal gaz rezervlerinden elde edilen gelirlerle finanse edilecek.

Bu düzenlemelerin hayata geçmesi durumunda, ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sağlanacak ve prim ödemelerinde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak. Ayrıca, asgari ücret arttıkça, bu prim desteği de artacak. Bu değişikliklerle birlikte Türkiye'deki emeklilik sistemi daha adil ve ulaşılabilir bir yapıya kavuşmuş olacak.