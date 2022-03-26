Emeklilik İle Haber Bekleyenlere Özel Duyuru! Emeklilere 10.000 TL Ödeme Yattı…

Emekli konusunda haber bekleyin birçok vatandaşa özel duyuru yapıldı. Emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında ödeme yattı. Sizlerde maaşınız üzerinden nakit alma şansınız bulunuyor…

Emekli ile haber var mı? Diye bekleyenler bu duyuru sizi ilgilendiriyor. 10 bin TL tutarındaki ödemeler hesaplara yattı. Sizler de emekli maaş üzerinden bu imkana sahip olabilirsiniz. Emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında ödeme verecek olan bankalar gerekli açıklamaları yaptı. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar emekli maaşları üzerinden yapılacak başvuru ile sizlere de 36 ay vadeli 10 bin TL tutarlı ödeme yapılabilir. Emekli maaş hesabı üzerinden yapılan başvuru ile müşteriler hızlı bir şeklide hesaplarına ödeme yapılabilecek. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarından maaş almaları durumunda, şubelere uğramadan mobil uygulama ile başvuru yapabilecek. Kamu bankası olarak hizmet veren her üç banka emekli maaşı alan müşterilerine nakit destek imkanı sağlıyor. Yapılması gereken tek işlem mobil uygulama üzerinden gerekli başvuruya yapmak yeterli olacak.

10 Bin TL İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar, 10 bin TL tutarındaki nakit imkanına sahip olmak için başvurularını internet bankacılığı üzerinden ya da resmi internet sitesinden yapabilirler. Nakit ihtiyacı hissedildiğinde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım için gerekli şartlara sağlamış olmaları gerekir. Bu şartlar sağlandığında emekli maaş hesabı üzerinden kredi onaylanabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankası olarak hizmet veren bankalar üzerinden sağlanan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin, emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları gerekiyor. Şayet emekli maaşı başka bir bankadan alınıyor ise kamu bankalarına taşıyabilirler. Bunun için e devlet sistemi üzerinden ya da SGK üzerinden maaş taşıma işlemleri yapabilirler. Ardından şubelere gidilerek yüksek limitli kredilerden faydalanılabilir.

Nakit ihtiyacı hissettiğiniz anda en yakın Kamu bankasının şubelerine uğrayarak 10 bin TL tutarındaki kredi imkanından faydalanılabildiği gibi, aynı zamanda borç transferi kredisi imkanından da faydalanılabilecek. Yüksek limitli kredilerden faydalanmak için gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.