Emeklilik Bekleyenleri Sevindirecek Haber! Emekli Olma Hakları Güncellendi!

Milyonlarca emekli vatandaşımıza uzun zamandır bekledikleri müjde geldi! Ülkemizdeki her emekli vatandaşı ya da emeklilik için gün sayan yüz binleri ilgilendiriyor. Artık bu sistemle daha kolay şekilde emekli olabileceksiniz! Yasa tasarısı meclisten geçmek üzere. Tek yapmanız gereken ise süre bitmeden başvurularınızı tamamlamak! Ayrıntılar ise haberimizde.

Son gerçekleşen yapılandırma yasası düzenlemesi ardından BAĞ-KUR’a bağlı olanlara müjdeli haber geldi. Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar artık daha düşük miktarlarda ödemeler gerçekleştirilerek emekliye ayrılabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onay verilerek yasa haline gelen yapılandırmalar ile milyonlarca vatandaş prim ve vergi borçları yükünden arınacak. Yapılandırma yasası dahilinde vatandaşların çoğunun devlete ödemekle yükümlü olduğu ceza, vergi ve çalışma primleri yapılandırılacak.

36 AYA VARAN TAKSİTLENDİRME SEÇENEĞİ

Yapılan açıklamalara göre borcun faizsiz halinin üzerine gecikmeden dolayı yazılan cezalar ve faizler kaldırılacak. Borcun ana para halinin üzerine bir miktar enflasyon farkı eklenecek. Borcunu nakit olarak tek seferde ödeyen kişiler ise oluşacak farkın yüzde 90’ından muaf olma hakkına sahip olacaklar. Yapılandırma ile 18 ay taksitlendirme ile ödeme yapma imkânı sunulacak.

Ödemeler 2 ayda bir usulünde gerçekleşeceği için vatandaşlar borçlarını 36 aya yayarak ödeyebilecekler. Yapılandırma yasası ile gelen düzenlemeler vergi borçluları ile birlikte aynı zamanda Bağ-Kur’lu vatandaşlara da adeta müjde gibi geldi.

Çalışma prim borcu olan ya da geçmişe dönük sigortasını donduranlar bu yapılandırma ile birçok yeni olanağa kavuştular. Peki bu olanaklar neler?

BAĞ-KUR’lu vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş olan tüm borçları yapılandırma yasası kapsamına alındı. Bu tarihe kadar birikmiş prim borcu olanların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılandırma talebinde bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru yapılması halinde vatandaşlar yapılandırma yasasından faydalanabilecekler. Başvurusunu gerçekleştiren vatandaşların borçlarının yapılandırılması sonrasında 31 Ekim 2021 tarihine kadar ilk taksit ödemesini gerçekleştirmiş olmaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren vatandaşların vergi ve prim borçlarının gecikme faizleri silinerek ana paralarına yapılandırma kapsamında enflasyon farkı eklenecek.

İlk taksit ödemesi sürecinde nakit olarak borçlarının tümünü yatıranların borcuna eklenen enflasyon faizi tutarının yüzde 90’ı alınmayacak. Borçlarını taksitli şekilde ödemek isteyen vergi ve prim borçlularının ise gecikme faizleri silinerek ana paralarına eklenecek olan enflasyon farkı miktarına yönelik belirlenen oran her aylık ödemeye yansıyacak.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURULMAZSA NE OLUR?

Prim borcu olan vatandaşların yapılandırmaya başvurmamaları halinde 30 Nisan sonrasındaki BAĞ-KUR prim borçlarını devamındaki 4 ay içerisinde ödemezler ise bu tarihe dek olan hizmetleri durdurulacak ve prim borçları silinecek. Bu süre aşımı sonrasında ödeme yapılmaması halinde bu süreler sigortalılık süresine dahil edilmeyecek ve ikramiye tahsisinden muaf tutulacak. Bu süreçte sigortalılık hizmetleri dondurulacak ve daha sonrasında prim borçlarının ödenmesi halinde yeniden canlandırılabilecek. Dondurulan sigorta sürelerinin yeniden canlandırılması kapsamında talep edilen ödeme miktarı da TBMM tarafından onayı verilen yapılandırma yasası kapsamında düşürülecek. Yapılandırmaya için başvuru tarihi ise yasanın TBMM tarafından onaylanması ardından Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten sonraki ayın ilk gününde 4 ay sonrasına yani 31 Ekim’e tekabül ediyor.

