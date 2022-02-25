Emeklilik Bekleyenlere Erken Emeklilik Şansı Doğdu. Çalışanların hayali emekli olup istirahat ederek kafa dinlemektir. Son zamanlarda yenilenen birçok konu gibi erken emekli olmak için de vatandaşların arayışları sürüyor. SSK’nın çalışanlara sunduğu çalışma dönemine çeşitli nedenlerden dolayı ara verildiği zamanların kapsayan borçluluk hakkı yeniden gündemdedir. Erkekler için askerlik kadınlar için ise doğum borçlanması yaptırılarak daha erken emeklilik olma şansı tanınıyor.

Erken Emeklilik Hayal Değil

Birçok çalışan çalışma hayatına bazı nedenlerden dolayı zorunlu olarak ara veriyor. Bunlardan erkekler için askerlik kapsamı erken emeklilik için hak talep etmede etkendir. Bu durum kadınlarda ise çalışma döneminde doğum yapılırsa bu kapsamda doğum borçlanması adı altında sunulan hak erken emekliliğin önünü açıyor. Birçok vatandaşın hakkını arama imkânı olarak ortaya çıkan borçlanma sayesinde 6 yıl kadar daha erken emeklilik şansı ortaya çıkabiliyor.

Yaş ve prim gün sayısı dolan çalışanların doğal olarak emeklilik hakkı kazandığı aşikardır. Çalışma döneminde arada kalan ödenmemiş prim gün sayılarını tamamlayarak daha erken yaşta emekli olma imkânı vatandaşlara sağlanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumunun bu imkânı tanıdığı vatandaşlar aradaki ödenmemiş prim ücretlerini yatırarak emekli olma hakkını kazanabiliyor. SSK’nın tanımış olduğu bu imkan kadınlarda doğum borçlanması olarak yürütülürken; erkeklerde ise askerlik borçlanması şeklinde yürütülür.

Birçok Vatandaş Araştırıyor

Erkek çalışanları kapsayan askerlik borçlanmasının detayları ise SGK tarafından ayrıntılı olarak ilan edilmiştir. Askerliğini çalışmaya başlamadan önce tamamlayan erkek bireylerin borçlanma talep ederek 2 sene kadar daha erken emekli olma şansı olduğu biliniyor. Çalışma hayatına adım atmadan yapılan askerlikten de hak talep edilebilmesi birçok erkek adayın rağbet ettiği bir husus olarak öne çıkar. SSK’nın sunmuş olduğu bu imkan doğrultusunda daha erken emeklilik imkanı tanınan erkek bireylerin primlerini ödemesinin yeterli olacağı vurgulandı.

Erken emeklilik imkanı kadınlarda da doğum borçlanması sayesinde olabiliyor. 3 çocuğa kadar olan bu imkan dahilinde kadınlar 6 yıl kadar daha erken emekli olarak yaş bekleme sorunundan doğan sıkıntılardan kurtulmuş olur. Aynı zamanda daha erken dönemde borçlanma yapan sigortalı çalışanların yaş beklemeden emekli maaşı almaya ne zaman başlayacağı da öğrenilebilen konular arasında yerini almıştır.