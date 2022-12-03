Emeklilerin pür dikkat beklediği ödeme 08.15'te başladı! TCKN ile başvuran 7.250 TL'yi kapacak!

TCKN ile başvuran 7.250 TL'yi kapacak. Emeklilerin pür dikkat beklediği ödeme 08.15'te başladı. 13.7 milyon emekli Aralık ayının ilk günü itibariyle bankaların yeni tekliflerini irdelemeye başladı. Ödemeler saniyesinde hesaba geçerken ilk ödeme saati 08.15 oldu. Bankalar promosyonda tekliflerini 8 bin TL bandının da üstüne çıkararak büyük bir şaşkınlık yaratmaya vesile oldu.

Emekli promosyon ödemeleri son dakika başladı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde Aralık ayı itibariyle yeni bir dönem için start verildi. 3 yıl taahütünü dolduran emekliler için ödemeler saat 08.15 itibariyle hesaplara geçiyor. Ödemelerden henüz faydalanmadıysanız hemen başvurunuzu yapıp paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz.

ZİRAAT, VAKIF VE HALKBANK RAKAMI YÜKSELTTİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank promosyon için şahane müjdeyi verdi. Rakamlarda yükseliş yaşandığı duyuruldu.

5.000 TL'YE KADAR ÇIKTI

Buna göre, 3.500 altı maaş alanlar için 3.000 lira, 7.500'a kadar maaş alanlar için 3.500 lira, 10.000'a kadar alanlar için 4.500 lira, 10 bin TL üzeri maaş alanlar için 5.000 TL promosyon ödemesi aktif edildi.

8.000 TL'Yİ BULDU

Emekliler Aralık ayının ilk günü itibariyle bankaların yeni tekliflerin değerlendirmeye başladı ve en yüksek promosyon veren banka tutarı 7.500 TL civarına çekti.

haber24.com özel haber