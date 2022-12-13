Emeklilerin nutkunun tutulacağı zam için düğmeye bastılar! Ocak 2023'te ferah payı dahil en düşük maaş...

Ocak 2023'te ferah payı dahil en düşük maaş tutarı belli olacak. Emeklilerin nutkunun tutulacağı zam için düğmeye bastılar. Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak olan emekliler TÜİK Aralık ayı enflasyon oranına odaklandı. Son veriyle birlikte emekliye yüzde kaç zam yapılacağı belli olacak ve refah payı da gündeme gelecek.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2022 enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ocak ayının 3'ünde TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon rakamı duyurulacak. Milyonlarca emekli şimdi oranların açıklanacağı tarihi bekliyor. Emekli maaşlarının en düşük 5 bin ila 5.500 TL olması beklenirken refah payı da ekleneceği tahmin ediliyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı merak edilirken 3 Ocak Salı 2023 günü için geri sayım sürüyor.

SON VERİ GELİYOR

İlk Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak olan emekliler TÜİK Aralık ayı enflasyon oranına kilitlendi.

REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Aralık ayı enflasyon oranı son veri olacak. Böylece emekliye yüzde kaç zam yapılacağı belli olacak. Öte yandan refah payı da konuşulacak.

EN DÜŞÜK 5 BİN TL...

Emekli maaşlarının en düşük 5 bin ila 5.500 TL olması bekleniyor. Bu tutarın da refah payıyla sağlanacağı başka bir tahmin arasında yer alıyor.

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