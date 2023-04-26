Emeklilerin Merakla Beklediği EYT Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi merakla bekledikleri bayram ikramiyesinin ödemesini alamadılar. EYT'liler, "EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, nereye yatacak" gibi sorgulamalar yaparken, ödeme tarihleri açıklandı.

2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiyesi tutarı, 2 bin TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı ve 14 Nisan itibarıyla ödemeler başladı.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödeme tarihleri şu şekildedir: Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödemeleri 19 Nisan'da yapılacak. Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların ödemeleri 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların ödemeleri 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların ödemeleri ise 16 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında ödeme günleri 25-26 Nisan olanların ödemeleri 17 Nisan'da yapılacak, ödeme günleri 27-28 olanların ödemeleri ise 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye yükseltilmesi, EYT kapsamında emekli olan vatandaşları da kapsamaktadır. Bu düzenlemeden, 15.6 milyon emekli yararlanacaktır.

EYT'lilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başlamıştır. Vatandaşlar, ödemelerini E-Devlet sisteminden de sorgulayabilirler. Bu ödeme ile birlikte, emekli olan vatandaşlar bayram coşkusunu daha da arttıracaklardır.