Emeklilerin hesaplarına ödemeler yatmaya başladı! Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma Günü Ödeme Alın

Emekli maaş hesapları üzerinden nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere sadece kamu bankaları, üzerinden değil, ayrıca özel bankalar üzerinden de nakit verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek hızlı birşekilde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişiler, hafta içi banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilmektedir. Emekli maaşı başvuru yapmış oldukları banka şubeleri üzerinde olmayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalara katılmak için en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Banka kredi puanı düşük olan kişilerin maaş müşterisi olması durumunda kredi onayı alabileceği gibi maaş almayan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak için kredi puanına göre işlem yapmaktadır.

50 BİN TL KREDİ

50000 TL'ye kadar kredi onayı verecek olan bankalar üzerinden sizlerde işlem yapmak için aşamaları kaydetmeniz gerekiyor. Garanti Bankası yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki duyuru sonrasında emekli maaş alan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını ve sağlamış oldukları bu kredi kampanyalarından da hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler alacağını açıkladı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli kredi hemen aynı gün içinde hesaplara ödeme olarak verilmektedir.

Garanti Bankası haricinde kredi kullanacak olan vatandaşların nakit kredi kullanabilecekleri, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank da kendi maaş müşterilerine düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi veriyor. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle SMS ile başvuru adı almak olan bankaların başında gelmektedir.