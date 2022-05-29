Emeklilerin Dikkatine! Ziraat Hesabınıza O Para Yatacak! Emekli vatandaşlar, bankaların kendilerine özel bir şekilde gerçekleştirmiş oldukları kampanyalarla avantajlı çıkmaya devam ediyor. Buna göre milyonlarca vatandaş, SGK'dan her ay düzenli bir şekilde aldıkları emekli maaşı sebebiyle bankacılık piyasasında çok sevilen müşteri portföyü Olarak yerini alıyor. Emekli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve emekli maaşlarını kendisinden almasını sağlamak isteyen bankalar ise emekli vatandaşlara yönelik kampanyaları durdurarak bilmeden başlatmayı sürdürüyor. Bu kampanyalardan biri ise Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından Ziraat Bankası'ndan geldi. Buna göre Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlara özel kredi kampanyasının ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bank'tan Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı!

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından açıklanan son dakika gelişmesine göre emekli vatandaşlara özel olacak kredi paketi ile emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ya da Ziraat Bankası'na taşıyan bütün emekli vatandaşlara kolay bir şekilde bütün ihtiyaçlarını yerine getirmeleri açısından finansman desteği sağlanacak. Emekli vatandaşlar bütün acil nakit problemleri açısından emekli vatandaşlar, bütün acil nakit problemlerinin giderilmesi açısından emekli maaşlarını aldıkları yahut taşıdıkları Ziraat Bankası'na başvuru işlemlerini gerçekleştirerek, emekli vatandaşlara özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarından faydalanabiliyor.

Ziraat Bank'tan Emeklilere Özel Yüzde 1.55'ten Başlayan Faiz Oranları İle Kredi Paketi!