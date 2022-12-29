Emeklilere yüzde 0,39 faiz indirimli ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası'ndan 20.000 TL ödeme duyurusu!

Ziraat Bankası'ndan 20.000 TL ödeme duyurusu! Emeklilere yüzde 0,39 faiz indirimli ihtiyaç kredisi! Emeklinin artısı kredi paketi ile emekliler rahat bir nefes alabiliyor. Verilen krediler çok düşük faiz oranlarıyla sunuluyor. Ziraat Bankası, dar gelir grubunda yer alan emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle insanlar nakit problemleriyle karşılaşabiliyor. Ziraat Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredi paketleri sunuyor. İhtiyaç kredisi kapsamında 20 bin TL kredilerden yararlanabilirsiniz. 20.000 TL kredi 36 ay vade üzerinden veriliyor. %1,55 faiz seviyesi ile çok fazla yükte bırakmıyor.

Emekliye Özel Konut Kredisi De Verilecek!

Ziraat Bankası üzerinden emeklilere özel konut kredisi de veriliyor. 100.000 TL krediyi 120 ay vadeyle alabilirsiniz. Sadece %1,29 faiz oranı üzerinden emekliler konut kredisinden yararlanabiliyor.

Gerekli ödeme planını oluşturarak sizde bu krediyi kolayca kullanabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler kredi ihtiyaçlarına kolayca karşılık bulabiliyor.

İhtiyaç ve konut kredileri banka tarafından sunuluyor. Emeklileri memnun edecek birçok seçenek banka tarafından veriliyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler kredi paketleri arasından dilediğini seçebiliyor. Dijital kredi desteği sayesinde şubeye gitmeye gerek kalmadan 20.000 TL’lik kredi paketlerinden yararlanabilirsiniz. Kişiye özel kredi seçenekleri sayesinde ihtiyacınız olan nakit ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

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