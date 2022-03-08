Emeklilere yönelik olarak özel bir haber yayınlandı! Bütün kapsamdaki borçlarınızı ödemeniz için son şans olduğu belirtildi, bu ödemeler ise devlet desteği ile ödenecektir. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler için özel bir kampanya başladı.

Emekli vatandaşların emekli maaş almakta olduğu kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ya da Halkbank ise bu kapsamda devlet destekli olarak borç transferi kredisini kullanıma açarak diğer tüm banka borçlarını kapatabileceklerdir. Resmi gazetede yayınlanan söz konusu haber ile beraber sadece emekli olan kişilerin, emekli maaşları aracılığı ile alacakları krediler ile beraber bankalar üzerinden istedikleri an kullanabileceklerdir. Emekli maaşı Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden alınıyor ise kişiler maaşları üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurabilirler. Aynı zamanda bu kredi borç transferi olarak da kullanılabilmektedir.

Bu kamu bankaları üzerinden sadece emekli vatandaşlara yönelik olarak kullanılabilecek devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar 36 aylık vadeli ihtiyaç kredi ve borç kapatma kredisini kullanabileceklerdir. 50.000 TL üzerindeki tüm krediler için de 24 aylık vadeli olarak işlem yapılabilecektir. Nakit ihtiyaçlarının olması halinde Ziraat Bankası VakıfBank ya da Halkbank ile iletişime geçerek, ihtiyaçların karşılanması için borç transferleri yapılabilmektedir.

Emeklilere özel borç kapatma kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, VakıfBank ve de Halkbank üzerinden emekli maaşlarını alıyor ise başvurularını hızlı bir şekilde internet sitesi üzerinden formu doldurarak başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşların borç kapatma kredi kampanyasına katılım sağlanabilmesi için emekli maaşın kamu bankaları üzerinden alınması ve başvuru yapılacak bankanın da emekli maaş bankası olması gereklidir.

Ziraat Bankası, VakıfBank ya da Halkbank üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka başvuru yapan kişilere belirtilecek olan Kredi şartlarına uygun olarak diğer bankadaki güncel ihtiyaç kredisi ile beraber güncel kredi kartı ve de varsa kredili mevduat hesap borçları da kapatılabilecektir. Bu sayede tek bir banka borcu üzerinde bütün borçlar toplanmış olacaktır. Tek bir borç altında toplanacak olan bu kredi için de düşük faiz oranları uygulanacaktır.