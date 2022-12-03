Emeklilere yeni duyuru var! Emekli maaşı hesabına ek olarak ve geri ödemesiz 7500 TL emekli promosyonu verilecek...

Garanti BBVA 7.500 TL Promosyon Kampanyası Uzatıldı! Bankaların emeklilere özel sunduğu fırsatlar her geçen gün katlanarak devam ediyor emeklilerin aldıkları maaşın yanında geri ödemesiz promosyondan faydalanabilmeleri mümkün oluyor devlet bankaları dışında özel bankalar kendi belirledikleri para politikası kapsamında promosyon tutarını daha da yüksek bir rakamdan alabiliyor.

Garanti BBVA emekli maaşını bankaya taşıyan emekliye özel 7.500 TL promosyon ödeme fırsatı sunuyor. Alınan aylık emekli maaşına göre promosyon tutarı anında hesaba yatıyor.

7.500 TL Promosyon Ödemesi Kimlere Yapılır?

Aralık ayı sonuna kadar geçerli emekli promosyon kampanyasından sadece şartları karşılayanlar faydalanabiliyor. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan dijital başvuru yoluyla kısa sürede emekli maaş hesabı taşıma işlemleri tamamlanabilir. İlk kez emekli olacaklar ise “Beyan ve Taahhüt” dilekçesinde geçen banka isminin “Garanti BBVA” olarak işaretlenmesi gerekiyor. İlk emekli maaşı alınmaya başladıktan sonra 3 iş günü içinde hesaba yatırılır.

7.500 TL Promosyon Ödemesinden Nasıl Yararlanılır?

1 Aralık tarihinde başlatılan kampanya 31 Aralıkta son bulacak. Garanti BBVA müşteri hizmetleri hattı 444 0 333 numarası üzerinden detaylı bilgi alınabilir. 6 bin TL nakit promosyon kampanyasına ek 1.500 TL bonus hediye ediliyor. Garanti BBVA Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Sunulan nakit promosyon ödemesinden faydalanabilmek için 3 yıl boyunca bankada kalınacağına dair promosyon sözleşmesinin imzalanması gerekiyor.

7.500 TL Promosyon Ödemesi Ödeme Tablosu

Bankaya gelerek emekli maaş hesabı taşıyanlar internet üzerinden online başvuruya EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Alınan aylık maaşa özel emekli için bankada özel bir menü oluşturuluyor. Bu menü kullanılarak tüm emekli maaşı tek seferde ek ücret ödemeden alınabilir. Bunun yanı sıra düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı ile emekliye özel vadeli mevduat hesabı başvurusunda bulunulabilir. Emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar olacak konusu üzerine detaylı bilgi aşağıdaki tablodan incelenebilir: